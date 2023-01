Dina Márton új csapata kapitányaként jön a Tour de Hongrie-ra

A cseh ATT Investments csapatában teker a 29 éves észt Mihkel Räim is, aki régi ismerős a Tour de Hongrie történetét figyelemmel követők számára. Räim 2016-ban, az akkor még 2.2-es besorolású verseny minden szakaszát a legjobb tízben zárta, keszthelyi szakaszgyőzelmét követően pedig végig magánál tartotta a versenyben vezetőt megillető sárga trikót. Räim öt éven át, 2016 és 2020 között erősítette a Team Israel sorát előbb kontinentális, majd ProTeam, végül pedig WorldTeam szinten, utána megfordult a Mazowsze Serce Polski és a Burgos–BH csapatában is, s idén került az ATT Investmentshez.

Az emelkedőket jól bíró sprinter további két alkalommal is megfordult hazánk körversenyén: 2019-ben harmadik lett a székesfehérvári sprintben, 2021-ben pedig Tatán zárt az ötödik helyen. Räim egyébként négyszeres észt bajnok – jelenleg is rajta feszül hazája bajnoki meze.

Az ATT legfontosabb új igazolása azonban minden kétséget kizáróan Dina Márton. A 26 éves magyar veresenyző az EOLO–Kometa ProTeam besorolású csapattól került az ATT-hez. Dina rutinos résztvevője a Tour de Hongrie-nak. Már a verseny újraindulásának első évében, 2015-ben is a mezőny tagja volt, 2023-ban pedig hatodjára vághat neki az ötnapos magyar körversenynek. Legnagyobb sikerét 2019-ben érte el, amikor az emlékezetes kékestetői befutón Valter Attilával együtt eredtek a lett Krists Neilands nyomába. Dina végül második lett az etapon és összetettben is Neilands mögött és Valter előtt, így viszont at övé lett a legjobb magyar versenyzőnek járó fehér trikó, amit 2022-ben is meg tudott szerezni.

A 2019-es dobogó, balról jobbra: Dina Márton, Krists Neilands és Valter Attila Forrás: Tourdehongrie.hu

Az ATT Investments a Tour de Hongrie-n egyértelműen kapitányként számol Dina Mártonnal, és a csapat előzetes rajtlistáján Räim is szerepel. A teljes névsor: Dina Márton (magyar), Mihkel Räim (észt), Gert Kivistik (észt), Karel Camrda (cseh), Matús Stocek (szlovák), Jirí Petrus (cseh).

Dina Márton győzelemmel indította az évet

Dina Márton az elmúlt hét végén a fonyódi Kossuth erdőben megnyerte a magyar terepkerékpáros országos bajnokságot, és erről csapata is megemlékezett:

Marton Dina je mistrem Maďarska v cyklokrosu! 🇭🇺🤩 První závod v našich barvách Marton proměnil ve zlatý! 💪🏼 Potvrzuje tak stoupající formu vzhledem k silniční sezóně! #jsmeteam



— ATT Investments (@jsmeteam) January 15, 2023

Dina Márton az első benyomásairól az ATT Investments csapatánál így beszélt a Tour de Hongrie honlapján:

„Az ATT egy nagy ütemben fejlődő, fiatal, kontinentális csapat. Nagyon örültem, hogy rendkívül hamar sikerült velük megegyeznem, és az eddigi tapasztalataim alapján jó döntést hoztam. Teljesen más kultúrába csöppentem bele, ami nemcsak új motivációt ad, de biztos vagyok benne, hogy a személyiségfejlődésemhez is hozzátesz. Már novemberben volt két csapatépítő jellegű, túrázós és montis edzőtáborunk, amivel a csapategységet akarták minél jobban megerősíteni. Számomra megdöbbentő volt, milyen profi a szakmai háttér, ami ebben a csapatban van, de mellette mégsem vagyunk nagyon szigorúan fogva, ami a hangulatnak nagyon jót tesz. Nagy valószínűséggel Rodoszon kezdem a szezont, de az utána lévő programomat még nem tudom. Nagyon sok versenyünk lesz, és sokszor számolnak velem, mint összetett menővel. A szezon első felében sok francia versenyre számítok, a csúcspont pedig a Tour de Hongrie lesz. Márciustól szeptemberig nem lesz megállás.”

A 44. Tour de Hongrie-ra május 10. és 14. között kerül sor.

Borítókép: Dina Márton a múlt hét végi terepkerékpáros országos bajnokság céljában (Forrás: Instagram/marciidina)