Egy gól született az angol rangadón, de a VAR azt is visszavonta

Nemrég mindkettő a bajnoki címre hajtott, most a középmezőnyben várják a szebb napokat. A régi szép idők okán azonban rangadónak számít a Liverpool és a Chelsea találkozója, még akkor is, ha az egyik és a másik oldalon is rengeteg a hiányzó. Azt túlzás lenne állítani, hogy a B csapatok vonultak volna ki a pályára, ám a hazai oldalon sérülés vagy eltiltás miatt Arthur, Luíz Diaz, Diogo Jota, Roberto Firmino és Virgil van Dijk sem áll rendelkezésre, a Chelsea pedig Armando Broja, Ben Chilwell, Wesley Fofana, Reece James, Joao Félix, N'Golo Kanté, Eduardo Mendy, Christian Pulisic, Raheem Sterling és Dennis Zakaria szolgálataira nem számíthatott.