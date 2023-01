Magyar futballista a világ legjobbjai közt egy fontos mutatóban

Noha egy futballista teljesítményének a megítélését ma már számos statisztikai adat segíti, az egyik legfontosabb mutató mégiscsak a leginkább alapvető: ki hány meccsen lépett pályára. Ebben a kategóriában a védő Willi Orbán a világ legjobbjai közé került 2022-ben.

A pályára lépési rangsort, amely a tavaly január elsejétől december 31-ig teljesített klub- és válogatottmérkőzéseket összegzi (a legerősebb bajnokságok tagjainak körében), egy másik középhátvéd, Virgil van Dijk vezeti. A Liverpool és a holland nemzeti csapat klasszisa 64 meccsen lépett pályára 2022-ben. A holtversenyben a huszadik helyre befutó Willi Orbán 58-szor játszott tavaly, tehát rendkívül szoros az élmezőny, mindössze hat találkozóval maradt le a világelső Van Dijk mögött.

Orbán német klubjában, az RB Leipzig színeiben 49, a Marco Rossi vezette magyar válogatottban kilenc mérkőzésen futballozott tavaly, összességében pedig olyan sztárokkal végzett holtversenyben a toplista huszadik helyén, mint Casemiro, Jordan Henderson, Ilkay Gündogan, Rodrygo vagy Gavi.

A rangsorban négy friss világbajnok is szerepel: a második helyezett Enzo Fernández, a nyolcadik Julián Álvarez és az Orbán mellett huszadik Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul kettős is tagja volt Argentína katari vb-győztes csapatának.

Luka Modric a toplista legidősebb tagja: a Real Madrid elnyűhetetlen horvát középpályása immáron 37 éves, mégis a világ legtöbb meccsen pályára lépett játékosai között volt 2022-ben. Modric összesen 62 mérkőzésen játszott tavaly, akárcsak a Tottenham gólvágója, Harry Kane és a Liverpool kapusa, Alisson, s ezzel a rangsor ötödik helyén végzett holtversenyben.

A legtöbb meccsen pályára lépett futballisták 2022-ben:

1. Virgil van Dijk – Liverpool 54 – Hollandia 10 – összesen: 64

2. Enzo Fernández – River Plate 28 – Benfica 25 – Argentína 10 – összesen: 63

Bernardo Silva – Manchester City 49 – Portugália 14 – összesen: 63

Milan Borjan – Crvena zvezda 50 – Kanada 13 – összesen: 63

5. Luka Modric – Real Madrid 46 – Horvátország 16 – összesen: 62

Harry Kane – Tottenham 49 – Anglia 13 – összesen: 62

Alisson – Liverpool 52 – Brazília 10 – összesen: 62

8. Julián Álvarez – Manchester City 21 – River Plate 26 – Argentína 14 – összesen: 61

Declan Rice – West Ham United 49 – Anglia 12 – összesen: 61

Mason Mount – Chelsea 51 – Anglia 10 – összesen: 61

11. Vinicius Junior – Real Madrid 49 – Brazília 11 – összesen: 60

Sadio Mané – Liverpool 26 – Bayern München 23 – Szenegál 11 – összesen: 60

Mohamed Szalah – Liverpool 50 – Egyiptom 10 – összesen: 60

Mateo Kovacic – Chelsea 44 – Horvátország 16 – összesen: 60

Ivan Perisic – Internazionale 26 – Tottenham 22 – Horvátország 12 – összesen: 60

James Tavernier – Rangers 60 – összesen: 60

17. Bruno Fernandes – Manchester United 46 – Portugália 13 – összesen: 59

Fabinho – Liverpool 52 – Brazília 7 – összesen: 59

Youri Tielemans – Leicester City 48 – Belgium 11 – összesen: 59

20. Willi Orbán – Leipzig 49 – Magyarország 9 – összesen: 58

Casemiro – Real Madrid 27 – Manchester United 21 – Brazília 10 – összesen: 58

Ilkay Gündogan – Manchester City 46 – Németország 12 – összesen: 58

Jordan Henderson – Liverpool 52 – Anglia 6 – összesen: 58

Odysseas Vlachodimos – Benfica 50 – Görögország 8 – összesen: 58

Joao Cancelo – Manchester City 48 – Portugália 10 – összesen: 58

Rodrigo De Paul – Atlético Madrid 43 – Argentína 15 – összesen: 58

Cengiz Ünder – Marseille 49 – Törökország 9 – összesen: 58

Ferran Torres – Barcelona 45 – Spanyolország 13 – összesen: 58

Lautaro Martínez – Internazionale 47 – Argentína 11 – összesen: 58

Rodrygo – Real Madrid 49 – Brazília 9 – összesen: 58

Gavi – Barcelona 45 – Spanyolország 13 – összesen: 58

Christopher Nkunku – Leipzig 50 – Franciaország 8 – összesen: 58 Forrás: Transfermarkt

Kuriózumnak számít James Tavernier teljesítménye, ugyanis az angol jobbhátvéd az egyetlen a top 20 összesen 32 játékosa között, aki egyetlen válogatottmérkőzésen sem szerepelt, mind a hatvan meccsét skót klubja, a tavaly Európa-liga-döntős Rangers mezében hozta össze.

Willi Orbán nem foglalkozik a bajnoki címmel

A 2022-es pályára lépési rangsor egyetlen magyar szereplője a napokban Abu-Dzabiban edzőtáborozik az RB Leipzig tagjaként, a Bundesliga harmadik helyén álló lipcseiek ott készülnek a bajnokság január 20-i folytatására, amikor épp az éllovas Bayern München lesz az ellenfelük. Orbán tehát igazi rangadón kezdheti meg a szereplését 2023-ban.

– Az első meccs nagyon érdekes lesz, ezzel együtt most arra fókuszálunk, hogy megtaláljuk a formánkat. Hosszú szünet van most a Bundesligában, ezért ügyelnünk kell arra, hogy ismét a legjobb formánkat nyújtsuk. Ezért vagyunk itt és ezért dolgozunk keményen, a bajnoki cím kérdésével most nem foglalkozunk – fogalmazott Orbán a Leipzig Abu-Dzabiban tartott sajtótájékoztatóján.

Borítókép: Gulácsi Péter és Willi Orbán ünnepelnek az RB Leipzig mezében (Fotó: Miguel Medina)