Nem foglalkozik a bírókkal, a válogatott átlövője önkritikát gyakorol

– A brazilok mindig feljöttek, soha nem adták fel, valahogy mindig ott loholtak a nyakunkon – mondta Ancsin Gábor, a magyar válogatott jobbátlövője a Brazília ellen 28-25-re megnyert mérkőzés után. A tatabányai játékosnak igaza van: az első félidőben már hat, a másodikban többször is három, sőt négy góllal is vezetett a magyar válogatott az életben maradásáról döntő, a továbbjutás szempontjából kiemelt jelentőségű mérkőzésen. Mégis Mikler Roland bravúros védése is kellett ahhoz 25-24-es állásnál, hogy a magyar válogatott végleg elvegye ellenfele kedvét a mérkőzésen. Ez sikerült. Ancsin Gábor tudja, hogy a magyar válogatott játéka hullámzó, egy-egy meccsen is képes hihetetlen ingadozásokra, és csak akkor tud fejlődni, eredményesebben játszani, ha minimalizálja ezeket a gyengébb periódusokat egy-egy találkozón. – Érzelmi hullámvasút volt a mérkőzés, de a végén mi maradtunk felül – mondta az átlövő.