Életben maradtunk, a sérült Mikler volt a nyerő ember a brazilok ellen

Mikler bő öt perc után két védésnél tartott, igaza volt a kapitánynak és Nagy Lászlónak, tényleg felépült a sérüléséből. Támadásban több hangszeren játszott a magyar válogatott: tudatosan támadta Ancsin oldalán az egyes és a kettes védő közötti területet. Bodó Richárd átlövést zúdított a kapuba, Bóka a szélről, Bánhidi a beállóból talált be. 7-3-as előnyt sikerült összekovácsolni, amikor a brazil kapitány megnyomta az időkérést jelentő dudát. Mikler hét brazil lövésből négyet fogott, nyoma sem volt annak, hogy két napja ellőtték az ujját.

Remekül kezdett a csapat Fotó: MTI/Kovács Tamás

9-3-as vezetésnél védekezési formációt váltott Brazília, ez okozott átmeneti üzemzavart, majd egy brazil támadás során előbb Lékai, majd Bánhidi kapott két percet. Mikler pedig tapsot, az ötödik védésével lassította a brazilok lendületét. Kisebb mélypont következett és egy újabb emberhátrány, az egyébként sem a puhányságáról híres Sipos Adrián volt keményebb a kelleténél. Szép lassan a felére olvadt a megnyugtatónak tűnő hatgólos előny.

Megállt a tudomány, a támadásban „fent felejtett” Sipost – tévesen – kiszórta két percre a játékvezető, 9-3 után lett 13-11. Chema Rodríguez időt kért, de ez nem hatott.

Dupoux ziccerével egyre jött fel Brazília, majd az egyenlítésért támadhatott a hazai közönség szimpátiáját is élvező ellenfél. Felhangzott egy kétségbeesett Ria, ria, Hungária! rigmus. Leonardo Tercariol kapust naggyá tette a válogatott. Brazília pedig megbüntette a hibákat, 13-13-nál Lékai gólja nagyon kellett. De Pedro Silva is szót kért, így 14-14-es döntetlennel ért véget az első félidő.

Parádés kezdés után megtorpant a magyar válogatott, amelynek legjobb embere, Mikler Roland nyolc védéssel fejezte be az első harminc percet.

A folytatás Mikler-védéssel kezdődött, majd egy elrontott magyar támadást góllal, a meccs során először vezető góllal büntettek a brazilok. Lékai egyenlített, de aztán megint hátrányba kerültünk, Monta Silva középről lőtte át a magyar falat. Ancsin egyenlített emberelőnyből. Teljesen más meccs lett ebből, mint ahogy azt gondoltuk. Bókára nem lehetett panasz: a balatonfüredi szélső vette vissza nekünk a vezetést. Egy kivédekezett brazil támadás végén a Mindent bele! rigmus hallatszott. S mintha csak meghallotta volna Bodó Richárd, be is vágott egyet hét méterről. Megint megvolt a kétgólos előny. Aztán elveszítette a válogatott a védelem oszlopát, a harmadik kétperces kiállítását begyűjtő Sipos Adriánt. Vészjósló előjel volt: Portugália ellen is idő előtt ért véget a meccs Sipos számára. Igaz, akkor csak 48 másodpercet töltött a pályán, a brazilok ellen 38 perc után küldték be az öltözőbe.

Sipos idő előtt ment be az öltözőbe Fotó: MTI/Kovács Tamás

Székely kivédett hetessel ugrott be egy pillanatra. Ancsin pedig nyakán egy brazillal alakította ki a háromgólos különbséget. Ezt kellett volna megtartani a végéig. Bánhidi büntetése után Rosta rázta meg magát, majd Mikler védett. Negyedórával a vége előtt úgy tűnt, kézben van a meccs. Bóka bevert egyet, a hatodik lövéséből a hatodik gólját, megint sikerült feltornázni az előnyt öt gólra. Bóka kezében volt a hatgólos előny, de ott is maradt.

Közben a játékvezetők is belenyúltak a meccsbe, elfelejtették észrevenni, hogy Ancsin a brazilok térfelén fekszik, miközben a dél-amerikaiak támadtak. És persze gólt is lőttek – emberelőnyben.

25-22-es magyar vezetésről indult az utolsó 10 perc. Csökkent az előny, két kapufa és egy-két rossz játékvezetői ítélet miatt. Az izlandi és a svéd közönség a brazilokhoz húzott, és ennek hallható jelét adta. 25-24-nél kért időt Chema Rodríguez, szűk nyolc perccel a vége előtt. Szita lövését a cserekapus, da Rosa ütötte fölé. Az egyenlítésért támadhatott Brazília. A montenegrói bíró kettős nem állt a helyzet magaslatán. Bodó újra, immár harmadszor a kapufát találta telibe. Újra az ikszért jöhetett Brazília. Döbbenetesen izgalmasan alakult a vége.

Mikler kivédett egy gigantikus ziccert, Lékai pedig okosan egy az egyezve lőtt egyet, ezzel lett 26-24. Brazil időkérés következett bő két perccel a vége előtt. Mikler egy lesáncolt lövést is védett. A győzelemért támadhatott a magyar válogatott, és Lékai nem is hibázott.

28-25 lett a vége. A magyar válogatott tett egy igen fontos lépést a legjobb nyolc közé jutásért, a többi már nem csak rajta múlik.

Férfi-kézilabdavilágbajnokság, II-es középdöntő csoport, 3. forduló: Magyarország–Brazília 28-25 (14-14), Portugália–Zöld-foki szigetek 35-23.

Borítókép: Bóka Bendegúzra nem volt panasz (Fotó: MTI/Kovács Tamás)