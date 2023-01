A kapitány alig alszik, és nagyítóval keresi a brazilok gyenge pontját

– Túltette magát a svédek elleni kilencgólos vereségen?

– Nehezen jött álom a szememre, szerdán éjjel háromig fent voltam, gondolkodtam, elemeztem. Természetesen tisztában voltunk azzal, hogy a házigazda svéd válogatott, a regnáló Európa-bajnok az ellenfelünk, és ahogy minden alkalommal hangsúlyozom, most is elmondom, hogy büszke vagyok a fiúkra, amiért küzdöttek…

– A lefújásig?

– Jogos felvetés. Nyilvánvalóan emiatt lehet bennem hiányérzet, hiszen 40-45 percig pariban voltunk a svédekkel, de az utolsó negyedórában már nem összpontosítottak megfelelően a játékosok. Ugyanakkor ne felejtsük el, a regnáló Európa-bajnok, a svéd válogatott volt az ellenfelünk. Ettől még lehetett volna szorosabb is a végeredmény, nem hiszem, nem éreztem a meccs nagy részében, hogy volt kilenc gól a két csapat közötti különbség.

– Portugália ellen hét, Svédország ellen kilenc góllal kapott ki a válogatott. Ma este Brazília ellen az életben maradás lesz a tét. A két kudarc után mivel tudja felrázni a csapatot?

– Az régen rossz lenne, ha bárkit is motiválni kellene egy világbajnokságon, amikor az olimpiai szereplésért lehet küzdeni. Soha nem volt kenyerem a panaszkodás, nem szeretek a nem megváltoztatható körülményekkel foglalkozni, ugyanakkor nem tudom nem megjegyezni, hogy pokolian erős csoportba kerültünk. Amíg másoknak elég volt egyetlen győzelem a középdöntőbe jutáshoz, mi két sikerrel érkeztünk meg a vb második szakaszába. Portugália és Izland erejéről már a tavalyi Eb-n is meggyőződtünk, idén is kőkemény meccset játszottunk ellenük. Ne értsen félre, de ha kicsit szerencsésebbek vagyunk a sorsolásnál, talán kevésbé kellene izgulnunk, mint most.

– Két meccset még biztosan játszik a magyar válogatott a világbajnokságon, de az már ma eldől, hogy lesz-e kettőnél több mérkőzése. Brazília ellen az életben maradás lesz a tét. Mi lehet kifizetődő a dél-amerikaiak ellen?

– Ha felsorolom a brazilok erősségeit, azzal meg is válaszolom, milyen nehéz feladat vár ránk. A védőfaluk bivalyerős, feszes és gyors, pedig a játékosok testfelépítése hasonlít a mi játékosainkra. A feszes, ugyanakkor mozgékony védőfal ellen nem szabad elkövetnünk technikai hibákat, mert a brazil válogatott lerohanásgólokkal képes megbüntetni minket. A kettő a kettő elleni játékot kell erőltetni velük szemben, ha erre meglesz a lehetőségünk. A szélsőik gyorsak és veszélyesek, a beálló körüli játékuk szintén az. Nehéz rajtuk fogást találni, de azért remélem, sikerülni fog.

– Milyen fizikai állapotban van a magyar válogatott? A svédek elleni meccs hajrájában megsérült Mikler Roland játékra alkalmas lesz?

– Rolit folyamatosan kezelik az orvosok, ő ott lesz a pályán. A játékosok kétnaponta játszottak eddig összesen négy meccset a vb-n, ennek a nyomait nyilvánvalóan a saját bőrükön érzik. De nincs kétségem afelől, hogy így vannak ezzel az ellenfeleink is.