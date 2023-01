Világsztárokkal jöhet Magyarországra a német sztárcsapat

A csapat 2023-as kerete is hemzseg a világsztároktól: Bennett, Konrad, Hindley és Walls mellett olyan nevek erősítik a németeket, mint a sokoldalú, Liége–Bastogne–Liége-győztes luxemburgi Bob Jungels, a Vuelta-szakaszgyőztes holland Danny van Poppel, a Párizs–Nizza összetettjét két alkalommal is elhódító német Maximilian Schachmann, a romandiai körversenyen diadalmaskodó, Girón és Tour de France-on is a legjobb ötben záró orosz Alekszandr Vlaszov vagy a katalán körverseny címvédője, a kolumbiai Sergio Higuita.