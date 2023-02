Döbbenetes botrány feszíti a magyar élsportot

Az Origó írta meg Vojvoda Dávid döbbenetes történetét. Az Alba Fehérvár kosárlabdázója nem fizetett ügynöki jutalékot Vinkó Lászlónak. Az ügynök a Sportdöntőbírósághoz fordult, ezt követően a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség letiltotta a válogatott kosaras nemzetközi játékjogát, így Vojvoda nem léphet pályára a a február 23-i Litvánia és a február 26-i Bosznia-Hercegovina elleni vb-selejtezőn.

Az Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára, Bodnár Péter a Sportrádió Hazafutás című műsorában február 6-án beszélt arról, hogy Vojvoda Dávid biztosan nem játszhat a februári világbajnoki selejtezőkön.

– A szövetség mediátor szerepben avatkozott be az ügybe, az ügynök mindkét esetben olyan ajánlatot tett a játékosnak, ami jóval kevesebb, mint ami az ítéletben szerepelt. Ezeket az ajánlatokat Vojvoda Dávid ügyvédjén keresztül visszautasította. Ekkor már Vinkó László ügyvédje nem kívánt további engedményt adni – árulta el Bodnár a műsorban.

A játékos ügynöke az MKOSZ-nél is eljárást kezdeményezett, a mi szabályzataink szerint pedig az a sportoló, aki nem teljesíti a Sportdöntőbíróság ítéletét annak új játékengedélyt nem lehet kiadni. – Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy hamarosan megoldódik a helyzet, mert ha nem így lesz, akkor Vojvoda következő bajnokságban nem léphet pályára – mondta Bodnár. A sportvezető azt is elmondta, hogy Magyarországon is elindult egy eljárás Vojvoda Dávid ellen.

Kedden az M4 Sport Kosárlabda magazinja készített egy interjút a magyar válogatott szövetségi kapitányával, Sztojan Ivkoviccsal. Ebben az interjúban a szövetségi kapitány kiállt Vojvoda mellett és támadásba lendült. – Abszolút Dávid mellett vagyunk, és tudjuk, hogy nem hibázott. Van egy olyan jogi kalamajka, amellyel a két meccsünk után fogunk keményebben foglalkozni –

mondta a szakember és azt is hozzátette. – Dávid korrekt volt, de túl tiszta lelkű és nem olvasta el az apróbetűs részt a szerződésében.

Ivkovics úgy vélte, hogy egy menedzseri maffia támadása az egész ügy, egy nagyon kemény brigád van velük szemben, a jogszabályok majd eldöntik, kinek van igaza. – Ha nem lesz megoldás, én fogom állni a számlát, ha kell, leülök egy kispadra, hogy Dávid tartozását lerendezzük. Nem tudom elképzelni, hogy a nyári olimpiai selejtezőben Dávid nem lesz velünk – mondta Ivkovics.

A nyilatkozat után két nappal Vojvoda Dávid ügynöke, Vinkó László hosszú sajtóközleményt adott ki. Ebben visszautasította a menedzsermaffia megbélyegzést, jelezte, hogy belement volna abba, hogy a neki járó 14,4 millió forintos kártérítés egy részét fizesse ki Vojvoda, de erre a sportoló és az ügyvédje nem válaszolt. Vinkó hangsúlyozta, hogy Vojvoda neki nem az ellensége, hanem az adósa, és a válogatottszereplés a szívügye.

Itt tart az ügy, és szinte biztos, hogy folytatódni fog.

Az Origó cikkét ITT lehet elolvasni.

Borítókép: Vojvoda Dávid nehéz helyzetbe került (Fotó: MTI)