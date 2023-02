Farkasfalka-támadásra számíthatunk a magyar kerékpáros-körversenyen

A Quick-Step kerete hemzseg a világsztároktól. Evenepoel a világbajnoki címvédő az országúti mezőnyversenyben, előtte pedig 2020-ban és 2021-ben Julian Alaphilipe nyerte meg a vb-t. További nagy nevek a csapatban Yves Lampaert és Kasper Asgreen. A sprinterfelhozatalt tekintve pedig a mezőny egyik legerősebb alakulata a belgáké. A felvezetésben a világ legjobbjai működnek közre, legyen szó akár Michael Mörkövről, Florian Sénéchalról vagy Casper Pedersenről. A véghajráknál a pályakerékpáros világbajnok Ethan Vernon vagy a Tour de France- és Giro d’Italia-szakaszgyőztes Tim Merlier egyaránt etapsikerekért száll harcba bármelyik körversenyen, egy harmadik sprinterről azonban kiemelten kell szólnunk.

A 26 éves holland Fabio Jakobsen 2020-ban kis híján életét veszítette egy súlyos bukásban, a lengyel körverseny katowicei befutóján. A holland sprintert honfitársa, Dylan Groenewegen tolta fel a kordonra, akit kilenc hónapra eltiltottak figyelmetlenségéért.

Jakobsen kómába esett, de felépülése után hamar visszatért korábbi sikerei szintjére. Ő a regnáló Európa-bajnok, 2021-ben ponttrikót nyert a Vueltán, s hat szakaszgyőzelme van a háromhetes körversenyekről, öt a Vueltáról és egy tavalyról, a Tour de France-ról.

Groenewegen és Jakobsen első összecsapására a bukás után éppen hazánkban, a 2022-es Tour de Hongrie-n került sor. Székesfehérváron a Quick-Step vonata pozicionálta rosszul magát, Hajdúszoboszlón azonban Groenewegen keveredett bukásba, míg Jakobsen könnyed győzelmet aratott.

A tavalyi Tour de Hongrie-n Hajdúszoboszlóra (is) Jakobsen érkezett meg elsőként Forrás: Tourdehongrie.hu

A harmadik etapon Jakobsen duplázni tudott: Nyíregyházán Groenewegen csapata számolta el magát, míg honfitársa nemcsak a zöld, de a sárga trikót is megszerezte. Kazincbarcikán aztán végre szemtől szemben is megküzdhetett egymással a két klasszis: bár Sénéchal tökéletes felvezetést biztosított Jakobsennek, Groenewegen viszonylag könnyedén kerülte ki őt, és nagy előnnyel nyerte a sprintet. Később mindkét gyorslábú szakaszgyőzelmet szerzett a Tour de France-on, ezzel igazolva, hogy a magyar körverseny a legmagasabb szinten is ideális felkészítő verseny lehet a sprinterek számára.

S az idei Tour de Hongrie-n megismétlődik a gigászok csatája: Groenewegen és csapata, a Jayco AlUla már korábban megerősítette, hogy visszatérnek hazánkba, ma pedig a Soudal Quick-Step és Fabio Jakobsen jelentette be, hogy ismét részt vesznek a Tour de Hongrie-n. A magyar körversenyt május 10. és 14. között rendezik meg, és már hét WorldTeam adta be a nevezését: a két említett mellett a német BORA – hansgrohe, a holland DSM, az amerikai Trek–Segafredo, a belga Alpecin–Deceuninck és az egyesült arab emírségekbeli UAE Team Emirates is.

Borítókép: Tavaly a Tour de France második szakaszát Fabio Jakobsen nyerte (Fotó: Europress/AFP/Thomas Samson)