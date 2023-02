Remek bemutatkozás, elégedett lehet honfitársunkkal a világ legjobb csapata

A galíciai versenyen Valter Attila a szombati harmadik, hegyi szakaszom a harmadik helyen végzett, és kiváló segítője volt csapattársának, a tavalyi Tour de France győztesének, a dán Jonas Vingegaardnak. Aki nemcsak ezt az etapot nyerte meg, hanem mind a hármat – a csütörtökit a nagy hóesés (!) miatt félbeszakították –, és külön kiemelte, hogy honfitársunk milyen jó munkát végzett.

Valter Attila és Jonas Vingegaard. Forrás: Facebook/Valter Attila

Valter Attila a pénteki szakaszon a tizedik, a vasárnapi egyéni időfutamon a nyolcadik helyet szerezte meg, az összetettben pedig úgy lett negyedik, hogy mindössze öt másodperccel maradt le a dobogóról.

Valter: Igazi csapatként dolgoztunk egész héten

De emiatt nagyon nem bosszankodik. A Facebook oldalán a következőképpen értékelt:

– El sem tudtam volna képzelni ennél szebb és emlékezetesebb szezonkezdést az első versenyemen a Team Jumbo–Visma Cyclinggal. A héten elképesztően domináltuk a versenyeket, és félelmetes belegondolni, hogy ennek én is a részese lehetek. Igen, öt másodperccel lemaradtam végül az összetett dobogóról, de teljesen elégedett lehetek a tegnapi harmadik hely után egy top 10-es időfutammal is, hiszen nagyon keveset készültem ezzel a bringával. Ezen természetesen változtatunk, de talán jobb is így, egy pici frusztráció extra motiváció tud lenni az edzéseken. Jonas mindhárom szakaszt megnyerte, és ami talán még fontosabb, hogy igazi csapatként dolgoztunk egész héten, ami elengedhetetlen lesz a nagyobb versenyeken. Most pár nap pihenő és jöhet az egyik kedvenc versenyem a Strade Bianche! Az olasz kaland pedig itt nem ér véget, mert maradok a Tirreno Adriatico egyhetes versenyére is. Nagyon köszönöm a rengeteg szurkolást amit kaptam a héten, remélem egy nagyon jó év elé nézünk ismét! – posztolta Valter Attila.

A Gran Camino versenyt 115 kerékpáros teljesítette, és az összetettben a Jumbo–Visma hétfős csapatából Valter Attila lett a második legjobb.

Borítókép: Valter Attila nem babonás a 13-as rajtszámmal (Forrás: Facebook/Valter Attila)