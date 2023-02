Kubatov Gábor bízik benne, hogy az UEFA belátja a hibáját

– A szívem a határon túli magyaroké. A mi politikai közösségünk a határon túli magyarokkal való élő és intenzív kapcsolattartás előmozdításában érdekelt – jelentette ki a Mandinernek Kubatov Gábor, aki emlékeztetett rá, hogy 2010-ben a polgári oldal kezdeményezésére az Országgyűlés elfogadott egy törvényt a kettős állampolgárságról, amely lehetővé tette a határon túli magyaroknak, hogy könnyített eljárásban szerezhessék meg a magyar állampolgárságot.

Kubatov megértést mutatott azzal kapcsolatban, hogy a magyarok és a határon túli magyarok kötődését más nemzetek nehezen érthetik meg, érezhetik át. Mint mondta, Magyarország helyzete unikális Európában, ugyanis kevés olyan állam van az öreg kontinensen, ahol egy országot a szomszédos területeken a saját állampolgárai vesznek körbe.

A Fradi elnöke bízik Csányi Sándor MLSZ-elnök közbenjárásában, aki szerinte a FIFA és az UEFA alelnökeként kellő súllyal tudja befolyásolni az UEFA-t a döntés visszavonásában.

Mint korábban megírtuk, Csányi Sándor lépéseket tett az ügy rendezése érdekében, amiről a következőket nyilatkozta: – Már egy tavaly októberi beadványban is igyekeztünk egy konkrét ügy kapcsán elmagyarázni a döntéshozóknak, hogy nem tekintendő kirekesztő megnyilvánulásnak ennek a jelképnek a használata, illetve a folyamatban lévő ügyektől függetlenül én magam is kezdeményeztem olyan megbeszéléseket, amelyek egyértelműen tisztázzák, hogy az UEFA engedélyezi vagy tiltja, hogy megjelenjen a Nagy-Magyarország-ábrázolás a lelátón. A kezdeményezéssel természetesen az a célom, hogy az európai szövetség és a FARE (Football Against Racism in Europe) is vegye le a tiltólistájáról a Nagy-Magyarország-jelképet.

Kubatov szerint a Sepsi esete precedensértékű

Kubatov Gábor a Mandinernek arra a szomorú esetre is reagált, amikor az első félidő közepén le kellett fújni a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK és az FCU Craiova 1948 mérkőzését a román élvonal 23. fordulójában, mivel a vendégszurkolók többszöri figyelmeztetés után sem fejezték be a magyarellenes rigmusaik kiabálását.