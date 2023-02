Minden egyes pont számít Izland ellen az Eb-részvételért

Azzal, hogy a két ellenfél nem félelmetes, még udvariasan is fogalmaztunk, ám a magyar játékosok még nem vehetik biztosra a továbbjutást, dacára annak, hogy az is előfordulhat, már ma este ünnepelhetnek. A helyzet kissé bonyolult, ugyanis a tíz csoportelső mellett a négy legjobb csoportmásodik, illetve a két rendező, Szlovénia és Izrael szerepel majd az Eb-n – amennyiben a szlovénok vagy/és az izraeliek benne lesznek a négy legjobb csoportmásodikban, úgy természetesen a kijutó csoportmásodikok száma ötre vagy hatra ugrik.

A mi csoportunkból Spanyolország már biztosan első, a magyar együttes pedig a második helyen végez, a kérdés pedig az, hogy ebben a kategóriában befér-e a legjobb négybe.

A spanyolok a továbbjutás tudatában erre a hétre nem nevezték a sztárjaikat, ám a B vagy a C csapatuknak is nyerniük kell ezen a két meccsen. Ha így lesz, akkor a magyar válogatott számára az Izland elleni mai találkozó lesz a kulcs, mert az északi ország végez a harmadik helyen, a negyedik románok elleni eredményeket nem veszik figyelembe az összevetésekkor. A másik kilenc csoport helyzetét itt elemezni túl hosszadalmas lenne, a lényeg az, hogy a realitásokat nézve jelenleg úgy áll, hogy ha legalább 21 ponttal megverjük Izlandot, majd akár egyetlen ponttal is felül tudjuk múlni Romániát, akkor kint vagyunk az Eb-n.

Fotó: Fiba.com

Ez utóbbi viszonylag könnyen hozható, hiszen novemberben Temesvárott a magyar csapat 99-40-re nyert, hazai pályán csak nem jelenthet gondot eggyel jobbnak lenni… Így aztán Székely Norbert szövetségi kapitány sajátos helyzetben találta magát a felkészülés kezdetén, hiszen Izland ellen sem győztes taktikát kell kidolgoznia, hanem olyan rendszert, amely a minél nagyobb különbséget képes biztosítani.

– Ezúttal nem széles taktikai repertoárra van szükség, hanem a lehető legnagyobb sebességre, és arra, hogy jól reagáljunk az izlandiak védekezésére és támadásaira, mert ők egész jól használják ki a lehetőségeiket – mondta lapunknak Székely Norbert. – Ráadásul van egy kiemelkedő játékosuk, Sara Run Hinriksdottir, aki Olaszországban légióskodik, kifejezetten jó képességű több poszton bevethető kosaras, akire figyelni kell. Most az a fontos, hogy akármekkora is lesz menet közben a különbség, ne elégedjünk meg vele, minden pontra szükségünk van.

Fotó: Fiba.com

Sajátos a kapitány helyzete azért is, mert talán még sohasem kapta meg a játékosokat az edzőtáborra annyira „lelakottan”, mint most. Négy csapatunk érdekelt még a nemzetközi porondon, ebből három a legmagasabb szinten, az Euroligában, és a légiósok mellett a keret legtöbb tagja hónapok óta heti legkevesebb két roppant nehéz meccset játszik. Studer Ágnes, Cyesha Goree, Miklós Melinda, Kiss Angelika és Aho Nina is kisebb sérülésekkel érkezett a miskolci felkészülésre, ezért és a fáradtság miatt az edzői stáb a frissítésre és a regenerációra helyezte a hangsúlyt. Lelik Réka is eljött, de ő egész biztosan nem játszhat egyik meccsen sem.

És, hogy mekkora az esély Izland ellen a 21 pontos sikerre? Idegenben 115-58-ra nyertünk, tehát nem kicsi...



Európa-bajnoki selejtező, C csoport, 5. forduló: Magyarország–Izland, Miskolc, DVTK Aréna, 17.00 (tv: M4 Sport) A magyar keret: Aho Nina (DVTK-Hun-Therm), Dombai Réka (SERCO UNI Győr), Dubei Debóra (SERCO UNI Győr), Goree Cyesha (Atomerőmű KSC Szekszárd), Horváth Bernadett (Ludovika Csata), Kányási Veronika (DVTK-Hun-Therm), Kiss Angelika (DVTK-Hun-Therm), Kiss Virág (NKA Universitas PEAC), Mérész Beatrix (Basket Team Crema – Olaszország), Miklós Melinda (Atomerőmű KSC Szekszárd), Studer Ágnes (Atomerőmű KSC Szekszárd), Tóth Franka (E.ON ELTE BEAC), Török Ágnes (SERCO UNI Győr), Varga Alíz (Sopron Basket), Wentzel Nóra (NKA Universitas PEAC).

Borítókép: A diósgyőri Aho Nina hazai környezetben játszva segíthet a csapatnak (Fotó: Fiba.com)