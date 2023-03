A bahreini királyi család szeme Magyarországon lesz

A világklasszisok egész sorát felvonultató Bahrain Victorious csapatát 2016-ban alapította meg Nasser bin Hamad Al Khalifa, a bahreini királyi család tagja, az ország ifjúsági és sportminisztere. Az ambiciózus projekt részeként a klub már az első szezonjában is háromhetes győzelmekért igyekezett harcba szállni, ennek érdekében pedig le is igazolták a Giro d’Italia akkori címvédőjét, a négyszeres Grand Tour-győztes Vincenzo Nibalit. Bár a célkitűzést azóta sem sikerült elérni, a csapat versenyzői már hatszor is dobogón ünnepelhettek a Giro, a Tour de France vagy a Vuelta végén: ebből három dobogós helyezést Nibali egymaga szerzett. A klub emellett kétszer is megnyerte a Milánó–Sanremót, de győzött már a Lombardián, a Fleche Wallone-on és a Paris–Roubaix-n is.

Kis kitérő: a Milánó–Sanremót szombaton rendezik meg, és a mezőnyben ott lesz Valter Attila (Jumbo–Visma) is.