A Ferencváros építhet az ellenfél kapusának gyengeségére

Hradecky egyébként élvezi a bizalmat, az egész idényben csak a piros lapja utáni meccsen, eltiltása miatt fordult elő, hogy nem ő védte a Bayer kapuját, minden bizonnyal pályára lép a Fradi elleni visszavágón is. Biztosan nem számolhat viszont a Leverkusen edzője az Eb-társgólkirály, a legutóbbi kontinensviadalon a Puskás Arénában is eredményes Patrick Schick, illetve Karim Bellarabi játékára, ők el sem utaztak Budapestre. Florian Wirtz igen, de a szupertehetséges középpályás játéka is kérdéses.

S végül még egy bátorítás a Ferencváros játékosainak: a kaput eltaláló lövés akkor is gólt érhet, ha nem a legjobban helyezett.

Európa-liga nyolcaddöntő, visszavágó Ferencváros–Bayer Leverkusen

Puskás Aréna, csütörtök, 21.00 (tv: M4 Sport)

A párharc állása: 0-2.

Borítókép: Leverkusenben Zachariassen lövése Hradeckyn túljutott, de a keresztléc a németekkel volt (Fotó: MTI/Kovács Tamás)