Dibusz Dénes a csúcstartó a Ferencváros játékosai között

A Ferencváros nincs egyszerű helyzetben, hiszen a párharc első, németországi mérkőzésén 2-0-ra kikapott. A hazai pálya mellett azonban a leverkuseni mérkőzés képéből is lehet erőt meríteni a visszavágóra.

– A Puskás Aréna játéktere tökéletes, előnyt jelent számunkra, hogy nem ismeretlen nekünk. Kupadöntőt játszottunk itt, többen a válogatott színeiben is szerepeltünk az arénában. A szurkolók tízezrével lesznek a lelátón, így épp olyan hazai meccs lesz, mintha a Groupama Arénában lenne. Az első meccsen a Leverkusen nem tudta megbontani a védekezésünket, ezért is volt nagyon fájó, hogy annak ellenére, hogy a mérkőzésre kidolgozott tervet jól megvalósítottuk, rossz eredménnyel tértünk haza két nagyszerű lövés miatt, melyekkel szemben én is tehetetlen voltam. Bízom benne, hogy ezeket a helyzeteket el tudjuk kerülni a visszavágón, még közelebb leszünk az ellenfél játékosaihoz – fogalmazott Dibusz.