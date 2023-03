A fiatal magyar tehetség hívő ember, és felnéz Balczó Andrásra

Bőhm nem szereti a bombasztikus nyilatkozatokat, szerényen, alázatosan készül az előtte álló feladatokra. – Soha nem zártam magamat a bizonyítás kényszerének fogságába, csak a munkámmal foglalkozom, abban bízom, de hívő emberként abban is, hogy a pályán nem leszek egyedül. A sikereknek mindig örülök, de nem fogok a kardomba dőlni, ha a legközelebbi világkupa-versenyen nem sikerül újabb érmes helyezést kiharcolni. Tenni fogom a dolgomat, amíg tudom, aztán a párizsi olimpia után majd elválik, hogy miként tovább. Komolyan veszem azt, amit csinálok, ezért is döntöttem úgy, hogy az edzői tanulmányaimat levelezős hallgatóként csinálom végig, a szabadidőm pedig a csendes pihenésről szól. Nem bulizok, nem kedvelem az éjszakai kimaradásokat. A kairói verseny után kaptam négy nap pihenőt, többnyire otthon vagyok, hogy feltöltődve folytathassam az edzésmunkámat. Ebbe a napirendbe csak teázások és kávézások férnek bele, majd ha lemegy az utolsó verseny is, akkor egy kis lazításra is lesz idő – mondta az SzPress Hírszolgálatnak a fiatal versenyző.

Csak a sportra összpontosít Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Anikó

A Kőbánya SC igazolt versenyzőjének, csakúgy, mint a hozzá hasonlóan az olimpiai kvótára hajtó pályatársának zsúfolt lesz a tavaszi programja. A világkupa versenysorozat április végi budapesti állomása után Szófiában csak azok indulnak, akiknek a legnagyobb szüksége van a ranglista-pontokra a világkupa május végén kezdődő, június elején befejeződő ankarai döntője előtt. Majd következik a varsói Európa-bajnokság, és az angliai Bathban sorra kerülő világbajnokság.