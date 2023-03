Dupla öröm: remek hírt kapott Hosszú Katinka

Akkora az érdeklődés Hosszú Katinka és az életrajzi filmje iránt, hogy péntek után szombaton is rendeznek egy közönségtalálkozót New Yorkban – írta meg a Ripost.

Az első gyemekét váró pár a napokban ellátogatott például a Madison Square Gardenben 18 ezer néző előtt rendezett New York Rangers–Columbus Blue Jackets (6–2) NHL-meccsre is. A fő program azonban a világvárosban is a Katinka című, 100 perces életrajzi dokumentumfilmjének vetítéssel egybekötött közönségtalálkozója lesz.

Egy héttel a floridai után, péntekre hirdettek meg hasonló eseményt New Yorkban. A találkozót akkora érdeklődés kíséri, hogy „pótnapot” is szerveztek szombatra, így az amerikai magyaroknak egy helyett két alkalmuk lesz találkozni Katinkával.