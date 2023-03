Újabb titok Hosszú Katinka körül, aki Floridában tartott közönségtalálkozót

A Katinka című életrajzi film Magyarországon 2022. májusban került a mozik műsorára, a Szupermodern Stúdió gyártásában és a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült százperces alkotás. S van angol nyelvű változata is. „A pandémia óta először tartott magyar közönségtalálkozót Hosszú Katinka, aki ezúttal is telt ház előtt, a floridai Fort Lauderdale-i Hilton Fort Lauderdale Beach Resortban mutatta be a Katinka the movie című filmet, a Liszt Institute New York – Liszt Intézet New York jóvoltából, a HungarianHub–Magyarok Amerikában társszervezésében és a floridai magyar közösségek támogatásával” – közölte a HungarianHub–Magyarok Amerikában nonprofit szervezet Facebook-oldala.

Hosszú Katinka a plakáton – nagyon várták

A bejegyzésből megtudhatjuk, hogy a várandósságát a napokban a bejelentett Hosszú Katinka a filmvetítést követően Pazaurek Pirossal, a HungarianHub elnökével beszélgetett, elsődlegesen arról, hogy miben látja Amerika hatását a karrierjében. A közönség sorai között számos gyermek, fiatal és sportoló is ült, akik a „technikai tippeken” túl arra voltak kíváncsiak leginkább, hogy Hosszú Katinka miként maradt motivált az évek során.

A HungarianHub–Magyarok Amerikában Facebook-oldala arról is beszámolt hogy Hosszú Katinka egy „nagyvonalú bejelentést” tett, de azt, hogy ez mi, majd június 8-án a budapesti Hungarian Summit konferencián teszik hivatalossá. De hamarabb is kiderül: „Ez legyen meglepetés a jövő hétig!” – áll ugyanis a bejegyzésben.

A közönségtalálkozóra regisztrálni kellett, és 35 dollár volt a belépő, az ebből befolyt bevételt és a további adományokat a rászoruló magyar gyermekek megsegítésére fordítják.

Hosszú Katinka és Babos Tímea találkozója

Hosszú Katinka egyébként Babos Tímeával is összefutott Miamiban. A 8,8 millió dollár összdíjazású kemény pályás tenisztornán a női páros első fordulójában a Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős sajnos 6:4, 7:6 (7-3)-ra kikapott a Leylah Fernandez, Taylor Townsend kanadai, amerikai duótól.

Borítókép: Hosszú Katinkának nagy sikere volt (Forrás: Facebook/HungarianHub–Magyarok Amerikában)