Egy magyar lány mindenkit megvert Bukarestben, aki szembe jött vele

Az U23-as Európa-bajnokság érmes helyosztóin már felnőtt világversenyes dobogósok is bőven akadnak, például Szél Anna döntőbeli riválisa, a vb- és Eb-ezüstérmes ukrán Olekszandra Homenec. Ám az orosházi lány szenzációsan birkózott, a hajrában kétszer is fordított az álláson, a végső kavarodás és ukrán challenge utáni 6-6 neki kedvezett klasszis riválisával szemben. S azt se feledjük, hogy csütörtökön német, török és francia ellenfelén is át kellett verekednie magát, hogy végül a dobogó tetejére állhasson.

Szél Anna mindenkivel elbánt Forrás: UWW

Szél Anna most is megérdemel egy nagy csokor virágot.

Szabados Noémi (72 kg, FTCs-KIMBA) bronzmérkőzésen volt érdekelt, ahol igen könnyedén (10-0, technikai tus) elbánt a román Paula Rotaruval, s pályafutása során immár harmadszor lett harmadik az U23-as Eb-n.

A pénteken kezdő szabadfogásúak között Végh Richárd (97 kg, Érd-KIMBA) a szombati bronzmérkőzések egyikén lesz érdekelt.

