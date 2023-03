Nadal oldalán haknizott, azóta nem találja a formáját

Casper Ruud 2022-ben szenzációs idényt teljesített. A norvég teniszező két Grand Slam-tornán (Roland Garros, US Open) is döntőt játszott, akárcsak az évzáró világbajnokságon. Ruud a harmadik helyen zárta az előző évet a világranglistán, idén viszont nagyon rossz formában teniszezik, egyre erősebb a gyanú, hogy még mindig a tavaly decemberi haknikat nyögi, amikor a hosszú idény végén ő és Rafael Nadal még elutazott Dél-Amerikába, ahol több helyszínen is bemutatómeccset vívtak egymással.

Rafael Nadal és Casper Ruud a tavalyi Roland Garros-döntő után (Fotó: Getty Images/Clive Brunskill)

Ruud idén egyetlen versenyen sem tudott egynél több meccset nyerni, az év eddigi legfontosabb tornáján, az Australian Openen a második fordulóban esett ki, akárcsak Nadal.

– Könnyű most azt mondani, hogy rossz döntés volt a dél-amerikai túra, de a valóság az, hogy nem tudom, tényleg ez áll-e a háttérben – mondta a melbourne-i veresége után Ruud.