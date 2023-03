Nagy hajrá a magyar vitorlázótól: a 19. helyről indulva lett Eb-bronzérmes

Az Eb-t a holland Marit Bouwmeester nyerte meg, a portugál Vasileia Karachaliou lett az ezüst-, Érdi Mária pedig a bronzérmes.

Érdi Mária remekelt az Eb-n

– Régóta tudom, hogy képes vagyok ilyen teljesítményre. Sőt, azt is tudom, hogy képes vagyok nyerni. Most is bosszant egy picit, hogy hajszállal lemaradtam az ezüstről, mivel ugyanannyi pontom lett, mint a portugál riválisomnak. De a bronzérem megszerzését is óriási dolognak tartom – nyilatkozta Érdi Mária.

Versenyzőnk a döntő futamok közül az utolsót megnyerte. Ha a felnőtt világversenyeket vesszük alapul, az ifjúsági világ- és Európa-bajnok Érdi Máriának ez az Eb-bronz az eddigi legjobb eredménye.

A 25 éves Érdi Mária 2021-ben a tokiói olimpián laser radial osztályban 13. helyen végzett. Tavaly a világbajnokságon ötödik lett, az Európa-bajnokságon pedig a nyolcadik helyen zárt.

Borítókép: Érdi Máriának a felnőtt világversenyeről ez az Eb-bronz a legjobb eredménye (Fotó: Thom Touw)