Nem leplezi le közös titkát a Vidi két jó barát légiósa

Kastrati arra már kevésbé lehet büszke, hogy a 18. fordulóban a Debrecen ellen a labdával fejbe rúgta a vendégek spanyol légiósát, Christian Manriquét. S ugyan odament elnézést kérni áldozatához, akinek nagy fájdalmai voltak, de előtte nevetgélve lepacsizott csapattársával, a hondurasi Deybi Floresszel…

A Paks is feljövőben van. Immár Bognár György irányításával a Mezőkövesd ellen elvesztett első meccs után nyert a Puskás Akadémia és a ZTE ellen is, s hazai pályán mi más lehetne a célja a Fehérvár ellen.

A dobogó a tét a keleti rangadón

A Nyíregyháza 2015 óta (amikor kizárták), a DVTK pedig két éve (amikor kiesett) nem szerepel az első osztályban, így a Debrecen a Kisvárda ellen játssza a keleti rangadót. A két csapat között csupán egy pont a különbség, s ha a DVSC szombaton vendégként legyőzi a Kisvárdát, akkor megelőzi, s feljönne a harmadik helyre.

– A negatív szériánk a Vasas elleni mérkőzés után kezdődött, két nagyon fontos meccset veszítettünk el Budafokon a Magyar Kupában, illetve a Kecskemét ellen a bajnoki dobogósok mérkőzésén. Egymásra épülő negatív hatások értek bennünket. Az eredménytelenség mellett kisebb-nagyobb sérülésekkel és betegségekkel is küzdöttünk, ez még azóta is tart. Ezzel együtt túl kell lendülnünk a vereségek okozta lelki problémákon is. El kell ismerni, nem a legjobbunkat nyújtottuk, a csapat és a stáb sem, ám reméljük, ilyen szempontból kezdetét veszi a felemelkedés időszaka – Török László, a Kisvárda vezetőedzője a rá jellemző őszinteséggel beszélt a problémákról, majd a DVSC elleni mérkőzésre rátérve így folytatta:

– Az elmúlt hetekben a DVSC látványos, gólratörő futballt mutatott be. A rivális által képviselt nyíltabb futball talán csapatunknak is jobban feküdhet. A Debrecen az edzőváltást követően indult meg felfelé, stabilizálódott a klub helyzete és a csapat játéka is, és látszik, hogy a szakmai munkához is megtalálták a megfelelő vezetőedzőt. Szó szerint futballoznak, méghozzá jól, magas színvonalon. A fejlődés, amin keresztülment a DVSC, eredményekben is megmutatkozik, a jelenlegi helyezése a tabellán igen előkelő, egy ponttal és egy helyezéssel vannak tőlünk lemaradva. A keretet kiváló futballisták alkotják, úgy tűnik, minden a helyén van náluk, de természetesen nem lehet más célunk, mint a győzelem.