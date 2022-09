Tehénlegeltetés közben edzett, exfradista terelte Fehérvárra

– Nehéz volt ilyen fiatalon elszakadni a szülői háztól, a családomtól és barátaimtól, de tudtam, hogy a labdarúgás az egyetlen lehetőségem, hogy kiszakadjak a szegénységből, és nagyon motivált voltam amiatt is, mert mindent vissza akartam adni a szüleimnek, amit tőlük kaptam.

Három évig voltam Tiranában, sok jó meccset játszottam és az akadémián néhány felvétel is készült ezekről a mérkőzésekről. Ezekből összevágtam egy kis videót, amit feltöltöttem a YouTube-ra, mindenféle cél nélkül, mégis ennek köszönhetően találtak meg a menedzserek.

Kastrati útja Albániából Horvátországba vezetett, a Lokomotiva Zagreb színeiben vívott második meccsén két góllal és kiharcolt tizenegyessel történelmi, 4-1-es sikerhez segítette a klubot a városi rivális Dinamo otthonában.

Szintén a Lokomotivában találkozott Myrto Uzunival. Az albán játékos, aki maga is rengeteg munkát vállalt tizenévesen, profi pályafutása előtt, később Zágrábból a Ferencvárosba, majd onnan a spanyol élvonalba szerződött, Kastrati pedig hozzá fordult, amikor nyáron megkereste a Vidi.

– Nyáron több komoly megkeresésem is volt, de valamennyi klub közül a Vidi volt számomra a legszimpatikusabb. Mielőtt elfogadtam a klub ajánlatát, beszéltem Sallói István sportigazgatóval és Michael Boris vezetőedzővel is és nagyon jólesett, hogy mindketten szerették volna, ha Székesfehérvárra igazolok. Az egyik legfontosabb dolog egy játékos számára, ha érzi a bizalmat. A két szakemberen kívül korábbi csapattársammal, Myrto Uzunival is beszéltem a magyar labdarúgásról és a Vidiről is, ő is csak jókat mondott mind a bajnokságról, mind pedig a székesfehérvári csapatról.