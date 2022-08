Koszovói válogatott támadóval erősít Varsóból a Mol Fehérvár

Sallói István sportigazgató így indokolta meg a koszovói válogatott szerződtetését: – Mindenképp szerettünk volna a támadó harmadban gyorsítani a csapaton. Kastrati érkezésével – aki egy kivételes gyorsaságú labdarúgó – ezt sikerült megvalósítanunk. A jobblábas szélső egyik erőssége az, hogy jól indul be a védelem mögé,és sok gólpasszt képes kiosztani. Biztos vagyok benne, hogy az ő érkezésével tovább erősödött az első csapat kerete.

Fotó: Molfehérvárfc.hu

Maga a játékos ezt nyilatkozta a Vidi honlapjának: – Több klub is megkeresett az elmúlt időszakban, de a Vidi bizonyult minden szempontból a legjobb lehetőségnek. Mielőtt elfogadtam a klub ajánlatát, beszéltem Sallói István sportigazgatóval és Michael Boris vezetőedzővel is, és nagyon jólesett, hogy mindketten szerették volna, ha Székesfehérvárra igazolok. Az egyik legfontosabb dolog egy játékos számára, ha érzi a bizalmat. A két szakemberen kívül korábbi csapattársammal, Myrto Uzunival is beszéltem a magyar labdarúgásról és a Vidiről is, ő is csak jókat mondott mind a bajnokságról, mind pedig a székesfehérvári csapatról. Úgy érzem, ez egy jó lehetőség lesz számomra, hogy megmutassam magam, nem titkolt célom, hogy olyan teljesítményt nyújtsak, hogy ismét számoljon velem a koszovói szövetségi kapitány. Nagyon bízom abban, hogy sikeres szezonunk lesz, és jó játékkal, gólokkal, gólpasszokkal segíthetem a Vidit.

Borítókép: Sallói István szerint nagy erősítés Lirim Kastrati szerződtetése (Forrás: Molfehérvárfc.hu)