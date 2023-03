Ronaldo nyomában: a nyáron Messi is Szaúd-Arábiába szerződhet!

Nem véletlenül húzódik egészen a mai napig Lionel Messi június 30-án lejáró szerződésének meghosszabbítása a Paris Saint-Germainnél. A spanyol Marca szenzációs hírrel állt elő: Cristiano Ronaldo nyomában Lionel Messi is Szaúd-Arábiába szerződhet.

A PSG-nél eredetileg úgy tervezték, hogy még a katari világbajnokság előtt meghosszabbítják Messi szerződését. Az argentin zseni akkor azzal tért ki a tárgyalások elől, hogy csakis a világbajnokságra akar összpontosítani. A vb után újra terítékre került az ügy, ám januárban és februárban egymást követték a hírek, hogy továbbra sincs megállapodás.

Azután a Paris Saint-Germain kiesett a Bajnokok Ligájából, miután összesítésben 3-0-ra elvesztette a Bayern München elleni párharcot, így talán már Párizsban sem ragaszkodnak mindenáron Messi megtartásához. S ha nem marad a PSG-nél és a Barcelona sem tart rá igényt, akkor Messi miért ne igazolna hatalmas pénzért Szaúd-Arábiába?

A világbajnok argentin válogatott csapatkapitányát Katarban körberajongták, Ronaldóhoz hasonlóan ő is nagyon népszerű az arab világban. Szaúd-Arábia ráadásul érezhetően mind többet hajlandó költeni arra, hogy a sportban is komoly tényezővé váljon a világban – erről árulkodik a Szaúdi Nagydíj, amelyet 2021 és 2022 után e hét végén harmadszor rendeznek meg Dzsiddában. Szóval, nem eszement felvetés, hogy Messi is az arab országban folytassa.

A felvetésnek alapot adhat, hogy kedden lencsevégre kapták Messi édesapját, Jorge Messit Rijádban. Költői kérdés: vajon mi járatban látogatott a szaúdi fővárosba?

رئيس أكاديمية مهد الرياضية الأستاذ عبدالله حماد @AfHammad14 وأحد المقربين من سمو #وزير_الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل يلتقي والد الاسطورة ميسي والذي يعتبر وكيل أعمال ابنه داخل الأراضي السعودية .. pic.twitter.com/iDK3tIFWZD — أحمد العجلان (@ahmad2man) March 14, 2023

A Marca részletekkel is szolgál. Eszerint Messi jövedelme ugyanúgy évi 220 millió euró lehet, mint Ronaldóé, s persze nem csapattársak, hanem szokás szerint ellenfelek lennének, az argentin zseni az al-Hilal csapatához igazolhat.

A szaúdi bajnokságban jelenleg a negyedik helyen álló al-Hilal a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) büntetése miatt ki van zárva az átigazolásból, de ezt a nyáron feloldják, tehát ez az akadály is elhárul Messi szerződése útjából.

Korai lenne még elkiabálni az üzletet, de ne feledjük, annak idején azt is a Marca írta meg elsőként még a világbajnokság első hetében, hogy Ronaldo az al-Nasszr játékosa lesz. Sokan kétségbe vonták az értesülést, aztán mégis így történt.