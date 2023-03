Szoboszlai Dominik egyelőre nem lesz a Chelsea játékosa

A sajtóhír másnapján megszólalt az ügyben a 22 éves magyar középpályás menedzsere, Esterházy Mátyás, aki a Sportálnak nyilatkozva lényegében cáfolta az értesüléseket, miszerint Szoboszlai Dominik a Chelsea-be tart, de legalábbis semmiképpen sem erősítette meg azokat.

– Teljesen normális, ha ehhez hasonló pletykák szárnyra kapnak a médiában, Dominik ugyanis kiválóan teljesít a mostani idényben, ezt a számok is alátámasztják, extra az, amit Lipcsében mutat – fogalmazott Esterházy. – Most viszont az a legfontosabb, hogy továbbra is a Leipzigre és az előtte álló feladatokra koncentráljon, mert nagyon sok fontos meccs vár rá tavasszal. Ennek megfelelően egyetlen másik klubbal sincs szó egyezségről, semmilyen bejelentéssel nem készülünk a közeljövőben.