Sztanyiszlav Csercseszov majdnem úgy járt, mint Thomas Doll

Az akkori visszavágó jegyzőkönyve ugyan arról árulkodik, hogy Thomas Doll válogatott játékosokat (Leandro, Böde Dániel, Varga Roland) nevezett a kispadra, de valójában ők sem voltak hadra foghatók. Gera Zoltán középhátvédként játszotta végig a meccset, amelyen az akkor tizenhét éves Csonka András úgy állt be csereként, hogy még egyetlen NB I-es játékperce sem volt. A Fradi simán kiesett, Doll pedig a meccs után reménytelennek festette le a magyar klubfutball helyzetét az európai főtábla szempontjából.

Merthogy akadnak különbségek is. Akkor nem az Európa-liga nyolcaddöntőjében, hanem a selejtező második fordulójában került szorult helyzetbe az FTC, amely azóta lekörözte a hazai riválisokat. Sztanyiszlav Csercseszovnak pedig még annyi előnye is van Thomas Dollhoz képest, hogy lesz húsz évesnél idősebb cserejátékosa is.

Így nézhet ki Sztanyiszlav Csercseszov kezdőcsapata

Amikor a Ferencváros Európa-liga-visszavágója előtti hivatalos sajtótájékoztatón az orosz szakembert az esetleges taktikai változtatásokról kérdezték, Csercseszov kissé méltatlankodva felelt:

Tizenhárom mezőnyjátékos áll rendelkezésre, a többiek utánpótláskorú játékosok.

Persze korábban felhívta a figyelmet arra is, hogy a Bayer Leverkusen otthonában összeszedett 2-0-s hátrány ellenére nem lehet fejvesztve nekirontani a német csapatnak. Csercseszov már a kinti meccsen sem számíthatott Samy Mmaee, Muhamed Besic, Pászka Lóránd, Owusu Kwabena és Tokmac Nguen játékára, akik közül senki sem épült fel a visszavágóra. Ehhez a névsorhoz csatlakozik a hiányzók listáján Botka Endre, aki Leverkusenben kapta meg az automatikus eltiltást érő harmadik sárga lapját az El-ben.