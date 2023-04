A magyar élvonal pillanatnyi dobogósai közül kettő csapott össze péntek este, a 29. forduló nyitómérkőzésén. A jelenleg második Kecskemét és a harmadik Paks – ha lehet ezt így mondani – a helyezésükhöz méltó mérkőzést produkált. A lilák 41 perc után két góllal vezettek, de bánatukra a liga leendő gólkirálya, Varga Barnabás a fordulás után három találattal keserítette meg az életüket, ezzel – a Vágó Levente kiállítása miatt több mint félórán keresztül emberelőnyben futballozó – vendégek 3-2-re nyertek.

Kicsi a rakás paksi módra Fotó: MTI/Bús Csaba

A paksiak vezetőedzője számára nem volt meglepetés a fordítás. Bognár György a balul sikerült első félidő után is bízott benne, hogy csapata képes lehet megszerezni a három pontot.

– Az első félidőben elégedetlen voltam a játékkal, egyáltalán nem futballoztunk, akadozott a gépezet. A második játékrészben jól sült el a hármas cserénk. Beálló játékosaink sokat lendítettek a csapaton. A végén nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna, hiszen többször is kapura vezethettük a labdát létszámfölényben. A második félidő játéka alapján megérdemelten gyűjtöttük be a három pontot. Élvezhető volt a mérkőzés, bár hiba volt ekkora előnyt adni a hazaiaknak.

A szünetben nyugodt voltam, mert benne volt a levegőben az egyenlítésünk vagy a fordításunk is. Örülünk a dobogós helynek, de vannak még mérkőzéseink, amelyeket le kell játszanunk, hiszen a nyakunkon a riválisok. Meccsről meccsre kell haladnunk, nagy terveket egyelőre ne szövögessünk még – figyelmeztetett a 61 éves tréner.

A meccs hőse, a mesterhármasig jutott Varga Barnabás szerint a fordulás után szerzett korai gól megadta a zöldeknek a lendületet a folytatáshoz, illetve ő is kiemelte, hogy a csereként beállt játékosok teljesítménye sokat dobott a paksi csapaton.

– Az első félidőt kiegyenlítettnek éreztem, két pontrúgásból kaptunk két gólt a figyelmetlenségünknek köszönhetően. A szünetben megbeszéltük, nem adjuk fel, megyünk tovább, tesszük a dolgunk. Vezetőedzőnk elmondta, a második labdákat szedjük össze, a párharcokba jobban menjünk bele, ezek nem működtek addig. Sokat lendítettek a játékunkon a cserék is, akik mindhárman jól szálltak be a mérkőzésbe. Böde Daninak a párharcokban nincs ellenfele, Skribek Alen összeszedte a labdákat és kiválóan továbbította azokat. A második játékrész elején gyorsan sikerült betalálnunk, ami megadta a lökést, majd jött a tizenegyes. Kettő-kettő után nagyon sok helyzetünk volt, idő kérdése volt, mikor találunk be. Ami engem illet, remélem, most már gólkirály leszek, de még nagyon nem várom a szezon végét, megy a csapatnak, küzdünk a dobogóért – fogalmazott a 28 éves csatár, aki immáron 26 gólnál jár a bajnoki idényben.