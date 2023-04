A Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy 2022 októberében Ferenc pápa Szilágyi Áront is fogadta, s a háromszoros olimpiai bajnok néhány szót is válthatott a szentatyával.

A sor nemzetközi példákkal persze szinte végeláthatatlanul folytatható, Ferenc pápa találkozott anno Argentína hősével, Diego Armandóval, kapott mezt többek között a brazil válogatottól, a Bayern Münchentől.

Ferenc pápa budapesti programja:

Borítókép: Puskás-mez ajándékba. Géczy Árpád, a kispesti Reménység Katolikus Általános Iskola igazgatója és Ferenc pápa