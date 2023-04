Mezey György levelet írt Détári Lajos születésnapjára

„Megrendültem, mert az ember nem is hiszi el, hogy ez a pillanat is elérkezett. Détári Lajos 60 éves lett. Végiggondoltam közös történetünket! Hogy is volt?

Elsőként a drága Tichy Lajos szavaira emlékszem, amikor egy-egy lábtenisz parti után – talán még vannak, akik emlékeznek a Honvéd-pálya kapuja mögött erre a célra épített legendás aszfaltos lábteniszpályájára – leültünk fröccsözni” – kezdte levelét Mezey György .

„Gyuri, erre a srácra nagyon figyelj: csapatot lehet majd építeni rá” – idézte Tichy Lajos szavait Mezey György, aki úgy folytatta: komolyan vette Tichy szavait, máshogy, más szemmel kezdte nézni „az akkor még csak 17 éves, kedves arcú szőke srácot. Milyen jól tettem. Nem kellett hozzá sok idő, hogy magyar szurkolók ezrei tapsoljanak neki.”