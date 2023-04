Tizenegy magyar mellett csak két légiós, de így is szintet lehet lépni

Az Epronexet 2016-ban alapították, a korai célja között pedig a regionális versenyeken való sikeres szereplés volt illetve a debütálás a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség, az UCI versenyein. 2021-ben Rózsa Balázs megszerezte a bolgár körverseny ponttrikóját, és ez volt az első alkalom az elmúlt tíz évben, hogy magyar versenyző magyar csapatban megkülönböztető mezt szerzett egy UCI-versenyen. A sikereknek köszönhetően 2022-ben a csapat már nyolc nemzetközileg is jegyzett többnapos versenyen vett rész, ráadásul ötször is dobogóra állhatott. A csapat legnagyobb sztárja, Karl Ádám az „In the footsteps of the Romans” nevű, 2.2-es verseny második szakaszán győzni is tudott, ezzel szállítva a klub első UCI-etapgyőzelmét. Karl amúgy harmadikként végzett a bolgár viadal összetett versenyében.

Az Epronex 2023-as keretét tizenegy magyar és két légiós alkotja. Az osztrák Patrick Dolleschal az alapítás óta a csapat színeit képviseli, Byron Munton pedig 2022 dél-afrikai időfutambajnoka. A hazai fronton Karl Ádám a legeredményesebb versenyző, aki már négyszer is a legjobb tíz között végzett a Tour de Hongrie-n.

Erős kerettel indul az Epronex–Hungary

Az Epronex korábban kétszer is részt vehetett a Tour de Hongrie-n, 2016-ban és 2017-ben, most pedig minden eddiginél erősebb kerettel vághat neki a magyar körversenynek. A csapat előzetes rajtlistáján természetesen helyet kapott a top tízes sprintekre hajtó Karl Ádám, de indul 2014 magyar bajnoka, Rózsa Balázs is, aki a hetedik rajtja előtt áll a legrangosabb hazai viadalon. Egy másik korábbi magyar bajnoki mezes versenyző is ott lesz a mezőnyben, Szarka Gergely, aki három évnyi légióskodás után idén tért vissza az Epronexhez. Solymosi Márton már négy magyar körön van túl, s idén ismét nekifeszülhet a megmérettetésnek. Zsinórban ötödik Tour de Hongrie-ján állhat rajthoz a 23 éves Orosz Gergő, aki a Cross Team Legendre csapatától érkezett. S debütál a mindössze 19 éves Árvai Kristóf, aki tavaly tűnt fel igazán a tehetségkutatóknak, amikor harmadik lett a fiatalok összevetésében a székely körversenyen, a szerb körön pedig egy hatodik és egy nyolcadik helyet szerzett. A Karl, Rózsa, Szarka, Orosz, Solymosi, Árvai hatos szerepel a Procyclingstats oldalán is mint az Epronex–Hungary Cycling Team versenyzői az idei Tour de Hongrie-n.

Borítókép: A sárga mezes magyar csapat a Tour de Hongrie-n is bizonyíthat (Forrás: Twitter/Epronex–Hungary Continental Team)