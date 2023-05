Ennek megfelelően Szabó István úgy gondolja, hogy a Fradi a mérkőzés esélyese. Ugyanakkor a hazai elvárásokkal is tisztában van, még ha ő maga nem a csodaszerűnek mondott őszi győzelemből indul ki.

– A realitások talaján kell állnunk, a pontszerzés már mindenképpen bravúr lenne – mondta ki Szabó István, majd részletesen megindokolta, miért is gondolja így:

– A négy félidőből háromban azért védekeznünk kellett a Fradi ellen. Ebben lemérhető a két csapat közötti különbség is. A Ferencvárosból nagyon nehéz már csak azért is készülni, mert olyan mély a keretük, hogy azt sem lehet előre látni, melyik csatáruk kezd éppen. Minden csapatrészben nagyon erősek. Ezek a tények, akkor is, ha nem szeretném azt látni, hogy csapatom megilletődötten vagy visszafogottan lépjen pályára. Sokat kell tennünk azért, hogy reményünk legyen legalább a pontszerzésre.

Csercseszov: Nem foglalkozunk másokkal

Sztanyiszlav Csercseszov mindenekelőtt annak örül, hogy a legtöbb sérült játékosa felépült. A Fradi orosz trénere pontosan tisztában van a másik két dobogós helyért folyó küzdelemmel és a látszatát is szeretné elkerülni, hogy a csapatát ez a verseny befolyásolja.

– Természetesen nekünk nem velük kell foglalkoznunk, a célunk megnyerni a találkozót. Legutóbb ez nem sikerült, ezért szeretnénk visszavágni nekik. Ez nem lesz könnyű, ugyanis a kecskemétiek otthon mindig remekül játszanak. Sok néző előtt remélem, hogy egy jó meccset fogunk látni – fogalmazta meg a várakozásait Sztanyiszlav Csercseszov.