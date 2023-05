Hiába pletykálták, hogy mennie kell, Hornyák Zsolt marad Felcsúton

A hazai futballban az elmúlt hetekben nagyon sokan biztosra vették, hogy a Puskás Akadémia kispadjáról távozik Hornyák Zsolt, mégpedig nem önszántából. Ismert volt, hogy a trénernek a nyáron lejár a szerződése, és a hírek arról szóltak, hogy a felcsúti klub nem kínál új szerződést a számára. Mi több, az a hír is tartotta magát, hogy a helyét a Diósgyőrt irányító Szergej Kuznyecov veszi át.

– Szerintem a sajtó túlzásba vitte azt, hogy feszültség van nálunk, nem is értem a dolgot – reagált Hornyák április 14-én a Debrecen ellen az NB I-ben idegenben elért 1-0-s győzelem után az „edzőkérdésre” az M4 Sport kamerája előtt. – Egy szerencsétlen öngóllal estünk ki a kupából, a KTE jobb volt ellenünk, de ott ha Plsek kapufája bemegy az első percben, akkor teljesen más a mérkőzés. Akkor beszéljünk hullámvölgyről, ha lesz zsinórban öt vesztes meccsünk, akkor felállok és hazamegyek, de amíg van esély, addig küzdeni fogok tovább én is és a csapatom is. Ironikusan azt is mondhatnám, hogy minden héten Debrecenbe kell jönni játszani, és akkor minden rendben lesz.

Nos, Hornyák Zsolt körül is minden rendben van, a Puskás Akadémia ma rövid közleményben számolt be arról, hogy az ötvenéves szakember új, egy plusz egy évre szóló megállapodást írt alá, így a 2023/24-es idényben is ő irányítja az együttest.

„A kölcsönös bizalom eredményeként a közös munka folytatódik” – olvasható a Puskás Akadémia honlapján a klub közleményében.

Hornyák Zsolt 2019 nyarán érkezett a Puskás Akadémiához, első idényében a nemzetközi kupaindulást érő harmadik helyen végzett az együttessel, a következő évben a dobogó második fokára is felállhatott, majd 2022-ben újabb bronzérmet ünnepelt. Közel négy teljes szezon alatt eddig 154 mérkőzésen irányította NB I-es csapatot, amely a mostani szezonban három fordulóval a befejezés előtt az ötödik helyen áll.

Borítókép: Hornyák Zsolt a következő szezonban is a Puskás Akadémia vezetőedzője lesz (Fotó: MTI/Derencsényi István)