A horvát edző bízik benne, hogy ma bajnok lesz a Ferencváros

A Ferencvárosnak a bajnoki cím miatt túlságosan már nem kell aggódnia, sőt, ha a Kecskemét ma kikap a Honvéd vendégeként, akkor már szombati meccse előtt hivatalossá válik az FTC újabb bajnoki címe.

A kispestieket persze nem ez motiválja: a nagy múltú klub kieső helyen áll a forduló előtt, minden pontra égető szüksége van. A Honvéd ősszel 0-0-t játszott a Kecskemét ellen, míg februárban szintén döntetlennel, 2-2-re végződött a két csapat egymás elleni bajnokija.

– A játék tekintetében akkor indultunk el az úton, amivel elkezdett javulni a teljesítményünk – idézte fel klubja honlapjának a Honvéd horvát edzője, Dean Klafuric. – Nagyobb arányban birtokoltuk a labdát, több helyzetet is dolgoztunk ki, közelebb álltunk a játék képe alapján a győzelemhez, mint az ellenfelünk, de végül döntetlent játszottunk. Sajnálom azt a találkozót, de mi mindig előre tekintünk, próbálunk tanulni a hibáinkból. Az NB I-nek az is varázsa, hogy szinte bárki megverhet bárkit, mindig benne van a meglepetés a fordulókban, remélem, most mi lepjük majd meg a riválisokat!

Ha a forduló a Honvéd győzelmével kezdődne, azzal a kispestiek még nagyobb nyomást helyeznének a vasárnap esti kiesési rangadó két résztvevőjére, a Mol Fehérvárra és a Mezőkövesdre. A forduló előtt a Mezőkövesd 32, a Fehérvár 30, a Honvéd 29 ponttal rendelkezik.

A felsőházban is rendeznek rangadót a fordulóban, holnap délután a 47 ponttal harmadik helyen álló Paks a 46 pontos DVSC-t fogadja.