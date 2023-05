Lisztes Krisztián pórul járhat azért, ami Újpesten történt

A Fradi fiatal támadójának lendületét azonban éppen az Újpesten történtek törhetik meg. Természetesen nem a góljáról van szó, hanem arról, ami a mérkőzés után történt.

A derbi után a zöld-fehérek szurkolói hosszan éltették a fiatal magyar támadót, és egy fáklyát is nyomtak a kezébe, amellyel nyolc perccel a lefújás után belépett a játéktérre.

A tizenhét éves játékos ugyan hamar megszabadult a tárgytól, de Lisztes így sem ússza meg a fegyelmi eljárást, s ki tudja, milyen büntetést szab ki rá az MLSZ.

A Ferencvárosi Torna Club közleményben erősítette meg az eljárás tényét:

„Sajnos, igaz a sajtóban ma megjelent hír, az MLSZ valóban fegyelmi eljárást kezdeményezett Lisztes Krisztiánnal szemben is. Egy saját nevelésű, 17 éves játékosról van szó, aki most robbant be az élvonalba. Őszintén reméljük, hogy az eljárás vége maximum egy szóbeli figyelmeztetés lesz, és a jó formában lévő fiatal tehetséget nem tiltják el. Nagyon sajnálnánk, ha az MLSZ bármilyen döntéssel hátráltatná az FTC fiatal tehetségének fejlődését, bármiben kedvezőtlenül befolyásolná pályafutását.”

A szövetség a derbi után a két csapat ellen is eljárást indított, miután a derbit többször félbe kellett szakítani a szurkolók pirotechnikai bemutatója következtében a pályát ellepő füst miatt.