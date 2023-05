Az Arsenal olyan rekordot ért el, amire a legkevésbé sem vágyott

A Manchester Citynek még pályára sem kellett lépnie a Premier League 37. fordulójában, hogy megszerezze a bajnoki címet, az Arsenal elvégezte Erling Haalandék helyett a piszkos munkát, mert a Nottingham Forest otthonában elszenvedett 1-0-s vereség eredményeképp behozhatatlan lett az Ágyúsok hátránya a címvédővel szemben.

Az Arsenal csapatkapitánya, Martin Ödegaard a Nottingham elleni mérkőzésen Fotó: AFP/Darren Staples

Pedig az Arsenal szurkolói joggal álmodozhattak róla, hogy a 2003/04-es idény óta először bajnok lesz a csapatuk. A londoniak az idény felénél még nyolc ponttal vezettek a City előtt, sőt, még április elején is ennyi volt az előnyük – igaz, egy meccsel többet játszva a riválisnál. Az elmúlt nyolc bajnokiból viszont csak kettőt tudott megnyerni Mikel Arteta gárdája, erre pedig keményen ráfizetett, ugyanis a Manchester City nem arról híres, hogy szívességeket tesz a vetélytársaknak. Most sem tette, helyette február közepe óta minden találkozóját behúzta a Premier League-ben, ezzel zsinórban a harmadik bajnoki címét kaparintotta meg.

Az Ágyúsoknak a második hely jutott, amit az idény előtt alighanem aláírtak volna, mivel a 2015/16-os szezon óta nem végeztek ilyen előkelő helyen – hosszú ideje nem látott vendégek lesznek szeptembertől a Bajnokok Ligájában.

Emellett egy keserűségre okot adó rekordot tud felmutatni az Arsenal idén: 248 napig állt a klub a tabella élén anélkül, hogy végül megnyerte volna a bajnokságot. E tekintetben a legmagasabb számmal „büszkélkedhetnek” Arteta tanítványai.

A spanyol mester nehezen találta a szavakat a szombati mérkőzés lefújását követően.

– Nem tudok most gondolkodni. Gratulálnunk kell a Manchester Citynek. Elképesztő utat tettünk meg, tíz hónapon keresztül versenyeztünk a Cityvel, hosszú időn keresztül megelőztük. Sokat tanultunk az idényben, és változásokat értünk el a klubnál. Hatalmas előrelépéseket tettünk, és a hab a tortán a Premier League megnyerése lett volna, erről azonban lemaradtunk – szomorkodott Arteta. – Most be kell gyógyítanunk a sebeket, mert ez nagyon fájdalmas. Meg kell találnunk a módját, hogy felemeljük a játékosainkat. Nehéz hét vár ránk – tette hozzá az Arsenal menedzsere.