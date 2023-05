Éreztetik a magyarokkal, hogy nem itt van a helyük

– Volt három furcsa szituáció. Nagy Krisztián kiállítása, amikor belement a kapusba, aki elhagyta a védett területet – kezdte Sofron.

Itt közbevethetjük, hogy ez a döntés még a semleges drukkereknél is kiverte a biztosítékot, a finn nézők pfujoltak Nagy kiállítása után.

Sofron felemlegetett még egy olyan jelenetet, amikor Nagy Krisztiánt sújtották, a saját kiállítását is furcsállja, amikor vele szemben szabálytalankodtak, hiszen nem játszott rá az esésre, hanem a dán játékos lehúzta.

– A játékvezetők is hibáznak, nem kell ezzel foglalkozni, hiszen ezt nem tudjuk befolyásolni. Ezek a kis szerencsétlenségek persze csökkentik az esélyeinket, amelyek így is korlátozottak – jegyezte meg Sofron.

Íme, a Sofron Istvánnal készített teljes interjú:

Sebők Balázs szerint is biztató a harmadik harmadban nyújtott játék, de úgy látja, igazságos eredmény született:

– Jobbak voltak a dánok, megérdemelten nyertek – mondta ki sportszerűen Sebők, aki szintén azt érezte, hogy, miként fogalmazott, a magyar játékosok kicsit be voltak tojva a meccs elején. Sebők nem kívánta latolgatni az Egyesült Államok elleni vasárnapi mérkőzése esélyeit, miként mondta, egészében kell nézni a tornát.

Íme, a Sebők Balázzsal készített teljes interjú:

Kevin Constantine, a magyar válogatott szövetségi kapitánya Bálizs Bencét dicsérte.

– Az első harmadban a kapusunknak, Bálizs Bencének köszönhetjük, hogy maradt esélyünk és meccsben maradtunk. Ekkor nem játszottunk jól, míg az ellenfél NHL-es sztárja (Nikolaj Ehlers) kétszer is betalált. A speciális egységek is döntőnek bizonyultak, a dánok két gólt lőttek emberelőnyben, mi egyet sem. Viszont amikor betaláltunk, megváltozott a játék képe és volt esélyünk az egyenlítésre, illetve a meglepetésre is. Úgy kellene folytatnunk a vb-t, ahogy a mai meccset zártuk – nyilatkozta az amerikai szakember, akire vasárnap különleges mérkőzés vár, hiszen saját hazája ellen kell felkészítenie a magyar válogatottat.

A magyar válogatott vb-mérkőzései Tamperében, az A csoportban: Május 13.: Magyarország–Dánia 1-3

Május 14., vasárnap, 11.20: Magyarország–USA

Május 16., kedd, 19.20: Magyarország–Franciaország

Május 18., csütörtök, 15.20: Magyarország–Svédország

Május 19., péntek, 15.20: Magyarország–Finnország

Május 21., vasárnap, 15.20: Magyarország–Németország

Május 22., hétfő, 19.20: Magyarország–Ausztria

Borítókép: Sofron István gólja, amiből erőt meríthet a magyar válogatott (Fotó: Illyés Tibor)