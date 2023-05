Fantasztikus hír érkezett a Magyar Nagydíjjal kapcsolatban

– 2015 óta elvárás a futam jogtulajdonosaitól a fejlesztés. Elképesztő állapotok vannak, a pálya mai állapotát látva nehéz elképzelni, hogy itt F1-es futamot szoktak rendezni – állapította meg Schmidt Ádám, aki elmondta, hogy szó van a paddock, a tribün egy része, a pálya egyes szakaszai, a közművek és az irodaépület felújításáról is. „Májusban kiírjuk azt a közbeszerzési eljárást, aminek az eredményét szeretnénk az év végén kihirdetni, hogy 2024-ben elkezdődhessenek a felújítási munkálatok. Nagy kihívás lesz Gyulai Zsoltnak és csapatának, úgy kell három év alatt elvégezni a munkálatokat, hogy közben minden évben meg kell rendezni a Magyar Nagydíjat – fejtegette a sportvezető. – Azt szeretnénk, hogy 2027-től minimum 5 évig, esetleg 5 plusz 5 évig biztosítva legyen a hazai futam léte, erről szeretnénk szerződést aláírni, akár már a nyári Magyar Nagydíj alkalmával, de a fejlesztések nélkül erre aligha van esély. Az öt- vagy akár tízéves szerződés a célja minden ebben a projektben résztvevő szereplőnek – fogalmazott Schmidt Ádám.

A nyári atlétikai vb-vel kapcsolatban érdekes élményt osztott meg a sportpolitikus. A futópálya átadása volt a közelmúlt legfontosabb híre. – Ez volt az a pillanat, amikor Baji Balázsnak is összeszorult a szíve és könnybe lábadt a szeme, hogy nem tud már részt venni ezen a világversenyen. Azt szeretnénk, ha a világ idei legnagyobb sporteseménye egyben a valaha volt legjobb atlétikai vb lenne. Továbbra is az a célunk, hogy a versenynapokon összesen négyszázezer néző legyen a helyszínen, míg a közvetítéseken keresztül egymilliárd tévénéző követi majd a versenyeket, közöttük hat olyan futó- és gyaloglószámot, ami nem a stadionban, hanem a városban zajlik majd, így megmutathatjuk mindenkinek a világ talán nem csak számunkra legszebb fővárosát. Az biztos, hogy Németh Balázs és csapata a hét 168 órájában azon fáradozik, hogy a lehető legjobb világbajnokságot rendezzük. Hamarosan bemutatjuk a vb hivatalos kabalafiguráját is, szépen haladunk előre – mondta a magyar sport kormányzati felelőse.

A beszélgetés témái között szerepelt többek között a május 12-én esedékes sportdiplomáciai konferencia, a magyar pályázat a kajak-kenu vb megrendezésére és az is, hogy reményeink szerint a Puskás Aaréna hamarosan labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőnek adhat otthont.

