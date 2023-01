Közel hárommilliárd forinttal nő a közvetlen állami sporttámogatás

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság, valamint Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke egyaránt üdvözölte az új rendszert és annak tartalmát.

Gyulay Zsolt megemlítette, hogy amikor – lassan már egy éve – a MOB elnökévé választották, találkozott az igénnyel, hogy a MOB kapjon vissza bizonyos jogosítványokat az állami sportirányítástól akár a finanszírozás területén is. Úgy fogalmazott, ennél sokkal fontosabb a jó szakmai együttműködés, ami eleve adott a MOB és a sportállamtitkárság között. Megjegyezte, ő is érzékelte a magyar sportfinanszírozással szembeni kifogást, miszerint ellenőrzés, számonkérés nélkül folyik ki a pénz, a mostani rendszer orvosolja ezt a hiányosságot. Azt is hangsúlyozta, az elmúlt évek támogatása nélkül ugyanakkor már „sehol sem lennénk”, mert a sport máshol is stratégiai ágazat.

Szabó László úgy fogalmazott, a sportállamtitkárság először mért és utána vágott, ami üdvözlendő.

Ismét terítékre került az esetleges budapesti olimpiai ügye, ami mellett a megjelentek hitet tettek.

Borítókép: mindenekelőtt Milák Kristóf sikereinek köszönhetően az úszás természetesen a legmagasabb finanszírozási kategóriába tartozik (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)