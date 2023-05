Nagy termetével, sűrű szakállával Ádám Martin nem csupán a labdarúgópályán, hanem a mindennapokban is feltűnő jelenség a Koreai Köztársaságban. Az igazi szenzációt azonban szőke, kék szemű kisfia okozta. – Az én időmet a klub, a feleségemét a gyerek osztja be. Ha tehetik, lemennek a tengerpartra, s vannak a környéken játszóterek is, ott pedig immár ismerős anyukák és gyermekek. Amikor Konor először megjelent, a koreai srácok egyik része megijedt, a másik része rácsodálkozott a fiamra: Koreában állítólag nincsenek kék szemű fiúcskák. Időbe telt, mire játszópartnerekre talált – mesélte Ádám Martin, az Ulszan Hyundai 12-szeres magyar válogatott középcsatára a Nemzeti Sportnak adott interjúban, milyen váratlan nehézségekkel szembesültek az ázsiai országban.

Nem Ádám Martin az egyetlen légiós a korei bajnokságban

Ádám Martin már tudja, mi a teendő, ha jön a tájfun

A másik furcsa kihívás a tájfun, amit egyszer már Ádám Martinnak is át kellett élnie.

– A csapattal idegenben játszottunk, amikor esni kezdett és felerősödött a szél, de ez csak a „bemelegítést” jelentette. A szélvihar érkeztekor már én is itthon voltam. Éjjel kettő körül arra ébredtünk, hogy mozog az épület, az ablakok ki akarnak szakadni a helyükről. Négy-öt órán át tombolt a szél, a parti sétányt elárasztotta a víz. Mi tagadás, nagyon féltünk. A grúz csapattársam mesélte, hogy az ötven-valahányadik emeleten élte át élete első tájfunját – a következő szélvihar érkezte előtt átcuccolt a klubházba – mondta a magyar labdarúgó-válogatott jáékosa, aki megtanulta leckét. Lehet, hogy ijesztő az imbolygó épület, mégis ott biztonságosabb, az a fő szabály, hogy tájfun idején tilos a szabadban tartózkodni.