Két gólt hoztak össze a légiósok, Ádám Martin okkal lehetett szomorú

Mindig jó érzés leírni, ha magyar légiósok gólt szereznek, hiszen a magyar futball hírnevét öregbítik külföldön. Akadt már olyan hét, amikor öt vagy hat honfitársunk is eredményes volt, egy hete viszont arról kellett beszámolnunk, hogy bizony egyikük sem talált be az ellenfél hálójába. Ezúttal kissé megnyugtatóbb a helyzet, és erről elsőként Willi Orbán gondoskodott, aki szerdán a Német Kupában a 98. percben iratkozott fel az eredményjelzőre, és a csapata, az RB Leipzig ezzel győzte le 2-0-ra a Dortmundot. Szoboszlai Dominik is végigjátszotta ezt a meccset, akárcsak szombaton a Hertha elleni bajnokit, amelyet a lipcseiek ugyancsak megnyertek, ezúttal 1-0-ra.

Fotó: Ronny Hartmann

És akkor maradjunk is Németországban! Sallai Roland csapata, a Freiburg a héten kétszer is megmérkőzött a Bayern Münchennel, és a kupából a bajor fővárosban tessékelte ki Európa egyik legerősebb csapatát, szombaton viszont a bajnokságban kikapott otthon 1-0-ra. A magyar támadó az első meccsen a 68., a másodikon a 62. percben állt be, és az utóbbin nem sokkal később egyenlíthetett volna, ám a Bayern kapusa bravúrral védte a lövését. Schäfer András még sérült, az Union Berlin így nélküle esett ki a kupából Frankfurtban, majd kapott ki a Bundesligában 2-1-re Dortmundban. A Német Kupa elődöntőjében pedig magyar belharc lesz, ugyanis a Freiburg az RB Leipziggel játszik a fináléért.

A német profi bajnokság másodosztályában több eredménytelen hét után visszanyerte a formáját a Hamburg, amely 6-1-re kiütötte a Hannovert, Németh András a 79. perctől volt aktív részese a sikernek, a csapata pedig visszalépett a sima feljutást jelentő második helyre. A görög élvonal hétközi fordulójában Kleinheisler Lászlót a kezdőcsapatba tette a Panathinaikosz vezetőedzője, majd az 59. percben lecserélte az Arisz otthonában, a csapata nyert 1-0-ra, és legközelebb hétfőn este lép pályára az Olimpiakosz elleni derbin. Szombaton a Levadiakosz Gróf Dáviddal a kapuban és Vinícius Paulóval a védelemben 1-0-ra nyert az Aszterasz Tripolisz vendégeként.