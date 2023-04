Dárdai eljátszotta a nagyhalált, Szoboszlai bánta

A tavaszi folytatásnak még úgy vágtak neki a Bundesligában szereplő magyar válogatott labdarúgók, hogy valamennyiüknek esélyük volt akár a bajnoki címre is. A 27. forduló azonban könnyen ezeknek az esélyeknek a végét jelentheti: az Union Berlin, továbbra is Schäfer András nélkül, a Borussia Dortmund ellen kapott ki 2-1-re, a Bayern München ellen Sallai Roland járt közel a gólhoz, de a Freiburg is kikapott. Utóbbit megelőzte a tabellán az RB Leipzig, amelyben Szoboszlai Dominik és Willi Orbán a Hertha elleni siker alkalmával is kezdett, míg a berlinieknél a német utánpótlás-válogatott Dárdai Márton volt a kezdőcsapat tagja.

Dárdai itt Olmo ellen küzd (Fotó: EPA/Clemens Bilan)

Sőt, Szoboszlai és Dárdai pozíciójukból fakadóan rendszeresen szembetalálkoztak a pályán. A Hertha védője egy alkalommal látványosan elterült, amikor Szoboszlai megindult mellette, s Dárdai mutatványa sikeres volt, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya sárga lapot kapott az esetnél.