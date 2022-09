A jól játszó Dárdaival kikaptak a németek az angoloktól

Miután hétfőn a Nemzetek Ligájában az A válogatottak csaptak össze (3-3), kedden a két nemzet U21-es csapata mérte össze tudását – írja a Nemzeti Sport. A Sheffield United stadionjában rendezett mérkőzést végigjátszotta a Hertha BSC hátvédje, Dárdai Pál középső fia, Dárdai Márton, aki a Frankfurter Allgemeine Zeitung értékelése szerint a német együttes egyik legjobb teljesítményét nyújtotta.

– Egy kicsit nagyobb átütő erőt kellene felmutatnunk a pályán, a helyzeteinket jobban kell kihasználnunk, és hátul is erősebb teljesítményre kell képesnek lennünk. Ha ezek meglesznek, minden más jön már magától – értékelt a lapnak Dárdai, aki negyedik alkalommal szerepelt a német U21-es csapatban.

A találkozón a gyermekkora jelentős részét Angliában töltő (és korábban több helyi utánpótlás-válogatottban is játszó) wolfsburgi Lukas Nmecha szerzett vezetést a németeknek. A gólra a szünet előtt a New York-i születésű, korábban az Egyesült Államok U18-as csapatában is játszó Folarin Balogun választolt, majd a második félidő elején a Chelsea-t erősítő Connor Gallagher előnyhöz juttatta az angolokat. A végeredményt a Manchester Cityben játszó Cole Palmer állította be a hosszabbításban.

Anglia–Németország 3-1 (Balogun 41., Gallagher 47., Palmer 90+5., ill. Nmecha 35.). Kiállítva: Knauff (90+7., Németország)

Borítókép: Dárdai Márton játékára nem lehetett panasz (Forrás: Europress/AFP/Anke Waelischmiller)