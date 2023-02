„Szoboszlai Dominikéknek reális esélyük van a bajnoki címre”

A müncheniek 2013 óta mindig megnyerték a Bundesligát, tehát idén sorozatban a 11. alkalommal szerezhetnék meg az aranyérmet. Ebben az időszakban megszorítani is csak egyszer lehetett a Bayernt, 2019-ben a Dortmund két ponttal maradt le mögötte, ettől eltekintve legalább nyolc, de volt, hogy 25 pont volt a bajorok előnye a végén.

Szoboszlai Dominik egyre jobb formában

– Ahhoz, hogy legyen esélyed legyőzni a Bayernt, az olyan meccseket is meg kell nyerni, amelyeken nem játszol jól – állapította meg Lisztes. – Annak idején a Brémával több olyan mérkőzésünk is volt, amikor a lefújás után bámultuk egymást az öltözőben, és nem értettük, hogy tudtuk behúzni a három pontot. A Lipcsén most ugyanezt érzem, a legutóbbi fordulóban a Stuttgart ellen nem volt átütő a játéka, mégis nyerni tudott Szoboszlai Dominik két góljával. Dominik egyre jobb formába lendül, Marco Rose vezetőedző számít rá. Nagy dolog, hogy az ő posztján folyamatosan játszik, hiszen látjuk, hogy milyen minőség van a Lipcse keretében.