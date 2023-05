Szoboszlaiék ajándékát ragyogóan kihasználta a Dortmund

Nehezen indult: az első félidő 17 (!) kapura lövése, hat szöglete és hét szabadrúgása ellenére sem tudták megszerezni a vezetést a biztonságra törekvő – és mindössze egy kapura lövéssel próbálkozó – vendéglátóval szemben. A szünet előtt nem sokkal viszont emberelőnybe került az Augsburg, amikor Felix Uduokhait a 38. percben egyből piros lappal kiállította a játékvezető. Tíz ember ellen már jobban ment a Dortmundnak, s a második játékrész elején Emre Can révén kapufáig is jutott, majd az 59. percben egy jobb oldali beadás után – a védők hathatós segítségének is köszönhetően – Sébastien Haller már betalált.

Fotó: AFP/Frank Hoermann

A Dortmund a hátralévő fél órában is szállította a helyzeteket – igaz, ekkor elvétve már az Augsburgnak is voltak lehetőségei –, aminek eredményeként a 84. percben Haller idénybeli kilencedik gólját is megszerezte, egy kipattanót a kapuba pofozva. A hosszabbításban pedig még Julian Brandt is eredményes volt egy kijátszott akció végén. A Dortmund a 3-0-s idegenbeli sikerével nagy lépést tett afelé, hogy története során kilencedik alkalommal is megnyerje a német bajnokságot, hiszen az utolsó fordulóban a Mainzot fogadja, míg a Bayern München Kölnbe látogat.

Borítókép: Nagyon közel került a trónfosztáshoz a Dortmund (Fotó: AFP/Frank Hoermann)