Bemutatták a magyar válogatott szerelését a budapesti atlétikai vb-re

– Az a cél, hogy minden idők legjobb atlétikai világbajnokságát rendezzük meg. Már több mint száznyolcvanezer jegy elkelt az eseményre, és a két, atlétikát népszerűsítő program is rendkívül sikeresnek bizonyult, hiszen a Hétköznapi hősök és a Sulihős keretében is rengetegen megmozdultak, utóbbi pedig nagyjából tízezer gyermeknek teremt lehetőséget arra, hogy a helyszínen szurkolhasson a vb-n – mondta el Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára ma délelőtt a Lantos Mihály Sportközpontban, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) sajtótájékoztatóján. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a MASZ-szal kötött együttműködési megállapodás révén a szervezőbizottság 3300 jegyet biztosít a magyar atlétikának, egyúttal minden igazolt atléta ötvenszázalékos kedvezményt kap a belépők árából.

A világbajnokságra épült Nemzeti Atlétikai Központ világszínvonalú stadionja a vb után is az atlétikát lesz hivatott kiszolgálni, a körülötte lévő szabadidős tevékenységeknek helyet adó parkkal együtt.

Deutsch Péter, a Budapest 2023 Zsivótzky Gyula Programiroda irányítója több támogatói szerződés megkötését is bejelentette, köztük a MASZ új sportszergyártójával, a 4F-fel aláírt megállapodást. Az új melegítőket – amelyet versenyzőink tehát a vb-n is viselnek – a felnőtt és korosztályos válogatott tagjai közül Kozák Luca, Krizsán Xénia, Kriszt Sarolta, Sulyán Alexa, Molnár Attila, Illovszky Dominik és Palkovits István mutatták be.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Kovács-Garami Katalin személyében újabb magyar maratonista tekinthető biztos indulónak a vb-n. Spiriev Attila, a Budapest 2023 Zsivótzky Gyula Programiroda sportszakmai vezetője a jó hír kapcsán elmondta, hogy az utcai versenyzők (maraton, gyaloglás) kvalifikációjának május 31-i zárásakor négy magyar hely volt biztos, gyaloglásban Helebrandt Máté, illetve Madarász Viktória és Récsei Rita, valamint a maraton országos csúcstartója, Szabó Nóra révén.

A nemzetközi szövetség azóta dolgozza fel az adatokat, értesíti a nemzeti szövetségeket és az esetleges visszalépések után kiosztja a felszabadult helyeket a várólistán szereplő sportolók között. Így jutott kvótához Kovács-Garami Katalin.

A MASZ június 8. és július 18. között négy rangos eseményt rendez. Előbb a Lantos Mihály Sportközpontban, majd Nyíregyházán a bronz kategóriás viadalokat, július 7–8-án az országos bajnokságot a vb helyszínén, a Nemzeti Atlétikai Központban, végül pedig a kontinentális sorozat arany kategóriás állomását, a Gyulai Memorialt Székesfehérváron.

Borítókép: Illovszky Dominik, Palkovits István, Sulyán Alexa, Kriszt Sarolta, Krizsán Xénia és Molnár Attila válogatott atléták a Magyar Atlétikai Szövetség sajtótájékoztatója után a Lantos Mihály Sportközpontban (Fotó: MTI/Illyés Tibor)