Élete legnagyobb bukását szenvedte el Spában a magyar motoros

Idei második vb-futamára készült Spa-Francorchamps-ban Kovács Bálint, aki az Endurance-világbajnokságon a Maco Racing Team állandó versenyzőjeként az EWC valamennyi európai futamán rajthoz áll a Superbike kategóriában. Csapata legutóbb Le Mans-ban a 13. helyen ért célba – rengeteg technikai gond merült fel a Yamahával –, az ezért járó nyolc vb-ponttal kezdte meg a csapat a szezont. A 21 éves Kovács Bálint a hét végén pályafutása ötödik 24 órás vb-futamát teljesítette – de ez nem ment nehézségek nélkül.

A H-Moto Team motorosa a horvát Martin Vugrinec és a francia Enzo Boulom váltótársaként próbálta meg sikerre vinni csapata Yamaha YZF R1-esét. Vugrinec újoncként indult, míg Boulom hatalmasat bukott Le Mansban – elrepedt a lapockája –, így a csapat a rajt előtt elsősorban a verseny teljesítését tűzte ki maga elé, az időmérő alapján a tizennegyedik rajthelyet szerezve meg. A magyar pilóta számára újdonság volt, hogy ezúttal ő kezdte a futamot, azaz ő futhatott a motorért. Az indulás azonban rémálomszerűen alakult, ugyanis a versenygép nem indult be időben, ezért a mezőnytől messze elmaradva, az utolsó helyen érkezett meg az első kanyarba. Utána valamelyest felküzdötte magát, és a huszadik pozíció környékén adta át a motort, csapattársai pedig folytatták a felzárkózást.

Ekkor azonban ismét jött a baj, és Kovács a saját elmondása szerint élete legnagyobb balesetét szenvedte el. A HUMDA Academy által támogatott versenyzőt kórházba is szállították, ahol szerencsére kiderült, hogy nem lett komoly baja. Ezt követően visszatért csapatához, beiktatott egy háromórás regenerációs alvást, majd miután a fizioterapeuták kezelésbe vették, negyed 8-kor ismét pályára gurult, majd komoly fájdalmakkal ugyan, de teljesített három felmenetelt. Csapata végül 504 körrel zárt, ami összesítésben a tizenkilencedik, az EWC mezőnyében pedig a tizedik helyre volt elég. A Maco Racing Team 11 ponttal a tizenharmadik pozíciót foglalja el összetettben.

– Nagy kihívás volt számunkra a viadal, hiszen ezúttal teszt nélkül érkeztünk Spába. Ráadásul mindent péntekre sűrítettek be – szabadedzések, időmérők és éjszakai tréning –, így nem volt egyszerű dolgunk. Az időmérő jól sikerült, de a motor megmakacsolta magát a rajtnál, így a mezőny végéről kellett feljönnünk. Sajnos amikor már a legjobb tizenötben voltunk, hatalmasat buktam egy gyors kanyarban, a Yamaha kirepült alólam a szervizútra. Szerencsére nem törött el semmim, így még visszaülhettem a motorra. Persze, nem tagadom, még most is fáj a hátam és a kezem, de muszáj volt végigcsinálni – nyilatkozta Kovács Bálint.

Borítókép: Kovács Bálint (Fotó: H-Moto Team/Izsó Krisztián)