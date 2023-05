Kovács Bálint remekül debütált a világ egyik legerősebb bajnokságában

A H-Moto Team versenyzője, Kovács Bálint az Endurance-világbajnokság mellett – ahol a szlovák Maco Racing Team versenyzőjeként indul – az IDM Superbike kategóriában is rajthoz áll. Ráadásul a német bajnokság egyik legjobb csapatával, a BCC Alpha Van Zon BMW-vel, amelytől gyári szerződést kapott az idei szezonra.

Kovács Bálint elégedett lehet Forrás: H-Moto Team

A 21 éves motoros alaposan felkészült az idényre, így igencsak motiváltan várta az IDM szezonnyitóját, a sachsenringi versenyhétvégét. A pénteki első szabadedzésen mindössze egy kört tudott megtenni egy technikai gond miatt, amit azonban a második tréningre a szerelői orvosolni tudtak. Ugyanakkor huszonöt perc alatt kellett megismerkednie a pályával az ezres motor nyergében, hiszen legutóbb 2016-ban, egy 300-as KTM-en körözött a sachsenringi aszfaltcsíkon.

Honfitársunknak az időmérőn a 11. rajthelyet sikerült megszereznie, ami debütálásként egyáltalán nem volt rossznak nevezhető az erős mezőnyben. A versenyre aztán minden összeállt, és a sors kicsit kárpótolta a magyar motorost, aki az első futamon a 6., míg a második versenyen a 7. helyen zárt, azaz 19 bajnoki pontot szerzett újoncként.

A fiatal versenyzőnek járt a dicséret Forrás: H-Moto Team

– Nem tagadom, a pénteki nap után kissé el voltam keseredve, hiszen azt azonnal tudtam, hogy a többiekhez képest eleve meglévő hátrányomat abszolút nem csökkentette le az, hogy kimaradt egy teljes szabadedzés. Ehhez képest már az időmérőm is jól sikerült, míg a versenyeken sokkal jobb helyezéseket értem el, mint amire péntek este számítottam. Noha én sosem vagyok teljes mértékben elégedett a teljesítményemmel, a csapat megdicsért. Egy biztos, minimum ilyen helyezéseket kell elérnem ahhoz, hogy megszolgáljam a bizalmat, amit kaptam. A Sachsenringen ez egy jó eredmény az előzmények ismeretében, és a bajnoki szezonban lesznek olyan pályák, amiket már ezres géppel is ismerek, mentem rajtuk. Ott pedig, ha nem szól közbe semmi, akár a dobogóra is odaérhetek – nyilatkozta Kovács Bálint.

Borítókép: Kovács Bálint a 27-es rajtszámú motorral (Forrás: H-Moto Team)