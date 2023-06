Fernando Alonso esőtáncot járna Kanadában

A mögöttünk álló hetekben Olaszországban és Kanadában is megküzdöttek az elemekkel, előbbiben a víz, utóbbiban a tűz okozott károkat. Az olasz Emilia-Romagna régióban olyan súlyos volt a helyzet, hogy a Formula–1-es futamot is lefújták Imolában. A hétvégi futamnak otthont adó Québec régióban dúló erdőtüzek miatt hasonló lépésre nem volt szükség, mert bár a füst még New Yorkban is gondokat okozott, Montrealban megfelelő a levegő minősége.

Lance Stroll (balra) eddig nem tudja hozni Fernando Alonso teljesítményét Fotó: AFP/NurPhoto/Gongora

A nagydíjak számát így nem csökkentették tovább, a még az idény kezdete előtt visszalépő Kína és Olaszország kiesése okán huszonkét futam maradt a versenynaptárban. Jövőre viszont az F1 újra megcélozza a rekordot. – Huszonnégy futamot terveztük az idényben, de a jól ismert okok miatt ezt nem értük el, jövőre szeretnénk viszont szeretnénk megvalósítani – fogalmazott Stefano Domenicali, az F1 elnöke. – Úgy gondolom, hogy a huszonnégy a megfelelő szám, ennyi versenyre a piacnak is szüksége van, és fenntartható az egyensúly és a stabilitás.

Alonso és Stroll egy szinten?

Hogy a Kanadai Nagydíj megrendezése nem került veszélybe, annak a mezőny tagjai közül minden bizonnyal Lance Stroll (Aston Martin) örülhet a legjobban, tekintve, hogy hazai futama következik. Habár a 24 éves pilótának nem kell attól rettegnie, hogy leváltják (mivel édesapja, Lawrence Stroll az istálló tulajdonosa), mégis

ideje lenne bizonyítania, ugyanis teljesítménye meglehetősen elmarad a szárnyaló csapattársáétól. A kétszeres világbajnok Fernando Alonso csak idén ismerkedett meg az Aston Martinnal, mégis szorgosan gyűjti a dobogós helyezéseket (5), miközben a csapatnál évek óta versenyző Stroll neve mellett e tekintetben nulla szerepel, a tabellán pedig 64 ponttal áll a spanyol mögött.

Lance bízik benne, hogy Montrealban az első háromban végez majd, az édesapa, Lawrence pedig ennél is merészebb álmokat szövöget.

– Remélhetőleg mindkét versenyzőnk dobogóra állhat. Magabiztos vagyok, és hiszek benne, hogy az autónk erős lesz Montrealban – mondta az Aston Martin tulajdonosa, aki fia formajavulásában is hisz. – Szerintem Barcelonában megmutatta, hogy bár szüksége volt hozzá hat-hét versenyre, már kezdi jobban érezni magát. Azt hiszem, hogy az idény végére egy szinten lesznek Fernandóval.

Az Aston Martin legutóbb, Barcelonában szezonbeli leggyengébb produkciójával rukkolt elő, és csak a hatodik, illetve a hetedik helyen végeztek a pilótái. Alonso a Kanadába hozott fejlesztésekkel és égi áldás segítségét kérve újra az első sorba törne.

– Egy történelmi pálya, a montreali van soron, kedves emlékeket őrzök innen. Tavaly például az esős időmérőn kialakult káosz közepette második lettem. Előfordulhat, hogy az előttünk álló hétvégén is esni fog, szóval fél szemmel a radart figyeljük majd – mondta a kétszeres világbajnok. – Élvezetes pálya, ahol ugyan nehéz előzni, olykor meglepetésszerűek a versenyek, szóval mindenre fel kell készülnünk. Néhány fejlesztést hoztunk ide, arra törekszünk, hogy sima futamunk legyen, és minél pontot gyűjtsünk.

Red Bull: jöhet a századik?

A címvédő Red Bullnál is a pontok maximalizálása a cél. Általában ez sikerül is nekik, az idei hét futamon négy kettős győzelmet számlálnak, és a legutóbbi tizennyolc futamból tizenhetet a bikák valamely pilótája húzott be. Ha Kanadában is ez lesz a forgatókönyv, akkor a királykategóriában 2005 óta szereplő istálló jubilálni fog a hétvégén, századik sikerét ünnepelheti. Az örökranglistán mindössze négy patinás csapat, a Ferrari (242), a McLaren (183), a Mercedes (125) és a Williams (114) előzi meg az energiaitalosokat.

A hétvége menetrendje Péntek: 1. szabadedzés 19.30, 2. szabadedzés 23.00

Szombat: 3. szabadedzés 18.30, időmérő 22.00

Vasárnap: Kanadai Nagydíj 20.00

Borítókép: Fernando Alonso (Fotó: MTI/EPA/Ali Haider)