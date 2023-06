Újra az elemek szólhatnak közbe: a víz után a tűz állhatna az F1 útjába

Három hete az imolai pályát vette volna birtokba a száguldó cirkusz mezőnye, de a hosszú időn keresztül tartó heves esőzések miatt elöntötte a víz az Emilia-Romagna régiót, és emiatt a Formula–1-es futam is elmaradt. Ezúttal egy másik elem, a tűz okoz sok gondot a királykategória mezőnyét legközelebb vendégül látó országban, Kanadában. A versenynek is otthont adó Quebec régióban az ott rekordot jelentő százötven erdőtűz tombol. A füst nemcsak az országban, hanem a szomszéd Egyesült Államokban is sok gondot okoz, New Yorkot ellepte a füstköd, és a levegő szennyezettsége miatt azt javasolták a lakosoknak, hogy minél kevesebb időt töltsenek az otthonukon kívül, kint pedig viseljenek maszkot.

New Yorkot is ellepte a Kanadából érkező füst. Fotó: AFP/Angela Weiss

Jelen pillanatban viszont úgy tűnik, a Kanadai Nagydíj megrendezésére nem lesznek hatással az események.

„Arról biztosítottak bennünket, hogy Montrealban más a helyzet, mint Kanada többi térségében, illetve az Egyesült Államokban” – állt a Formula–1 közleményében, amelyben továbbá kiemelték, hogy a pálya környékén jó a levegő minősége.

